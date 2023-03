Die ZOOM-Erlebniswelt öffnet zum achten Mal die Türen für den bp Gesundheitstag

Am 14. Mai 2022 fand der Gesundheitstag des Betrieblichen Gesundheitsmanagements statt, bei dem sich rund 2.500 Mitarbeitende, Familienangehörige und Freund:innen in der ZOOM-Erlebniswelt trafen.



Am 14. Mai 2022 fand erneut der Gesundheitstag des Betrieblichen Gesundheitsmanagements der Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen statt. Es trafen sich rund 2.500 Mitarbeitende, Familienangehörige und Freund:innen in der ZOOM-Erlebniswelt.

Um 9 Uhr ging es los: Versorgt mit frischem Obst und Snacks ging es auf Erkundungstour durch den Zoo und in dem speziell gestalteten Eingangsbereich gab es regen Austausch mit Fachleuten zu den Themen Ernährung, Gesundheit und Sport. Dort wurden zehn Pavillons aufgebaut, in denen ca. 20 Einrichtungen und Unternehmen, wie externe Beratungsstellen, Fitnessstudios, die VIACTIV-Krankenkasse, die Polizei und viele weitere, ihr Angebot vorstellten. Mit dabei waren außerdem der Betriebsrat der Ruhr Oel GmbH, die Werkfeuerwehr und das Team von bp WIN – ein Netzwerk, das sich dafür einsetzt, Vielfalt und Einbeziehung zu einem selbstverständlichen Bestandteil des täglichen (Arbeits-)Lebens zu machen. „Wir möchten unserer Belegschaft mit dem Gesundheitstag in der ZOOM-Erlebniswelt einen entspannten Tag in netter Atmosphäre bieten, wo sie mit ihren Familien und Kolleg:innen in den Austausch kommen und gemeinsam Spaß haben. Außerdem möchten wir einen Beitrag für und mit Gelsenkirchen leisten, den Zoo unterstützen und durch unsere Spendenaktionen Gutes tun. Wir haben hier alles, was für den Gesundheitstag gebraucht wird“, berichtet Bianca Falkenthal, Referentin des Betrieblichen Gesundheitsmanagements. Der Zoo war am 14. Mai auch für weitere Besuchende geöffnet, die an den zahlreichen Angeboten und Aktionen der Ruhr Oel GmbH –BP Gelsenkirchen teilhaben durften.

Neben den Maskottchen Jojo, Ella und Lea sowie dem Zähneputzen mit Kay fand in diesem Jahr wieder die Weltenrallye statt, bei der die bp Mitarbeitenden und ihre Angehörigen die ZOOM-Welten „Alaska“, „Afrika“ und „Asien“sowie die neue „bp Vorsorgewelt“ erkundeten. Pro umrundeter Welt gab es einen Sticker für die Gewinnkarte und je einen gespendeten Euro von der Geschäftsführung an den Verein „Lavia – Institut für Trauerbegleitung“. In der bp Vorsorgewelt sammelten die Teilnehmenden Sticker, indem sie Kniebeugen machten und den Hula-Hoop-Reifen schwangen. Die Karten landeten anschließend in der Lostrommel. Die Gewinne waren unter anderem ein iPad, eine PlayStation sowie Gutscheine und Eintrittskarten für die ZOOM-Erlebniswelt.

Neben der Weltenrallye-Verlosung gab es auch noch eine Tombola, bei der ebenfalls zugunsten des Vereins „Lavia –Institut für Trauerbegleitung“ Spenden gesammelt wurden. Hier konnten alle Zoo-Besuchenden teilnehmen und sich so eine Chance auf einen Gewinn sichern. Bei der Tombola wurden beispielsweise ein iPad, eine Apple Watch, Hängematten, Gutscheine sowie signierte Trikots verlost. „Wir freuen uns, dass so viele Personen am Gesundheitstag teilgenommen haben und bedanken uns bei dem 65-köpfigen Helferteam aus aktiven und ehemaligen Mitarbeitenden für die tolle Unterstützung“, sagt Bianca Falkenthal. Durch den sportlichen Einsatz vieler Mitarbeitender und ihrer Familien konnten mehrere Tausend Euro für den wohltätigen Zweck gesammelt werden.