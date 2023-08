Traumberuf Chemikant/in

Ein Chemikant in der Raffinerie übernimmt eine wichtige Rolle. Chemikanten sorgen für runde und sichere Abläufe und kennen sich mit Chemie, Physik und Verfahrenstechnik aus.

Mit diesen Kenntnissen lassen sich die chemisch-technischen Anlagen innerhalb einer Raffinerie steuern und überwachen. Computergestützte Prozessleitsysteme helfen dabei, die Produktion zu steuern und somit einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.



Da die Produktionsanlagen 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und 365 Tage im Jahr in Betrieb sind, arbeiten Chemikanten nach der Ausbildung in der Regel im wechselnden Schichtrhythmus.



Ein Chemikant ist viel unterwegs und hat einen abwechslungsreichen Arbeitstag. Denn die Raffinerie ist ein Ort vielfältiger chemischer Abläufe. Zudem gibt es viele Perspektiven als Meister/-in, Techniker/-in, Technische/r Betriebswirt/-in oder ein zusätzliches Ingenieur-Studium.



In unserer Nachbarschaftszeitung erzählt Chemikantin Kim Sudol, wie ihr Arbeitstag in der Regel aussieht.