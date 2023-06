TAR Horst+ 2023: Größte Revision in Deutschland startet am 1. September

Insgesamt 10.500 Anlagenteile werden im Rahmen des diesjährigen TAR (kurz für „Turnaround“ – Stillstand) unter die Lupe genommen. Tatsächlich steht damit für bp in Deutschland die größte Revision ihrer Geschichte an: Über den Zeitraum von acht Wochen werden nicht nur sämtliche Anlagen am Raffinerie-Standort Horst heruntergefahren und auf Herz und Nieren überprüft, auch Anlagen im Werk Scholven sind von der alle fünf Jahre stattfindenden Großrevision betroffen.

