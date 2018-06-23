3.000 Besucher beim BP Gesundheitstag in der ZOOM Erlebniswelt

Angebote, Unterstützung und Informationen: Rund 3.000 Besucher haben heute den Tag des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) der Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen besucht. Im Rahmen der Veranstaltung, die in der ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen stattfand, gab es viele Tipps und Trends für ein gesünderes Leben.



Präventionsangebote zum Muskelaufbau und zur Verbesserung des Herz-Kreislaufsystems sowie Anregungen zum Spaß an der Bewegung standen den ganzen Tag im Mittelpunkt der Veranstaltung in der ZOOM Erlebniswelt. Zwischen 9.30 Uhr und 17.30 Uhr präsentierten an 20 Ständen Mitarbeiter und Gesundheitsexperten vielfältige Themen rund um 'Betriebliche Gesundheit'.



Obwohl sich die Veranstaltung in erster Linie an die BP Raffinerie-Mitarbeiter richtete, konnten sich auch Familienangehörige und Zoo-Besucher informieren. "Wir wollen, dass unsere Mitarbeiter fit und gesund sind. Unser Betriebliches Gesundheitsmanagement ist daher schon lange fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Wir bieten das ganze Jahr über ein sehr umfangreiches Programm, der heutige Tag ist allerdings das Highlight", sagt Holger Blannarsch Arbeitsdirektor der Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen.

Angebote und Aktionen

Zahlreiche Angebote des Unternehmens sollen dafür sorgen, gesund durchs Leben zu gehen. Dazu zählen beispielsweise Raucherentwöhnungskurse, vergünstigte Fitnessstudiotarife und Beratung zu Gesundheitsfragen. "Wir freuen uns darüber, dass dieser Gesundheitstag für unsere Mitarbeiter und deren Familien in gelebter Tradition wieder in der Zoom Erlebniswelt stattfindet. Die Umgebung und der Rahmen laden dazu ein, einen entspannten und gleichzeitig informativen Tag im Kreise der Familie und der Arbeitskollegen zu verleben", erklärt Darko Manojlovic, Betriebsratsvorsitzender der Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen. Der Betriebsrat unterstützt maßgeblich das BGM-Programm der Raffinerie.



Mittlerweile besteht seit sechs Jahren zwischen der BP Raffinerie in Gelsenkirchen und der ZOOM Erlebniswelt eine enge Kooperation. Seit 2012 wird der BGM-Tag auf dem Zoogelände ausgerichtet und in diesem Jahr findet zum vierten Mal das sechswöchige Kinderferienprogramm mit der Zooschule statt.

Hintergrund

Die Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen betreibt in Gelsenkirchen die beiden Werke in Horst und Scholven als einen integrierten und komplexen Raffinerie- und Petrochemie-Standort. Die Verarbeitungskapazität beträgt etwa zwölf Millionen Tonnen Rohöl pro Jahr. Daraus entstehen neben Benzin, Diesel, Düsentreibstoff und Heizöl mehr als 50 verschiedene Produkte vor allem für die Chemieindustrie.

