Kontakt und Informationskanäle bp in Gelsenkirchen

Nachfolgend finden Sie Kontaktdaten und Ansprechpersonen für alle Fragen rund um die Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen sowie Wegbeschreibungen zu unseren Standorten. Wenn Sie darüber hinaus immer auf dem Laufenden bleiben wollen, empfehlen wir Ihnen unseren WhatsApp- und Telegram-Kanal. Informationen zum Abonnement finden Sie weiter unten auf dieser Seite. 
Hand tippt auf Computer-Tastatur

Kontaktdaten und Ansprechpersonen 

 

Allgemeine Anfragen

Für allgemeine Anfragen erreichen Sie uns über unser Kontaktformular oder per Telefon unter +49 209 366-0.

 

Umwelttelefon

Tel.+49 209 366-3588

 

Bewerbungen

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Bewerbungen für unsere ausgeschriebenen Stellen ausschließlich online über unser Bewerbungsportal berücksichtigen können. Hier geht es direkt zum Bewerbungsportal.

 

Wir stehen Ihnen gerne  zur Verfügung, bitten aber um Verständnis dafür, dass Fragen zu den Karriere-Möglichkeiten bei bp oder einer Bewerbung nur schriftlich über die folgenden E-Mail-Adressen entgegengenommen werden können:

 

Allgemeine Anfragen Karriere

Ausbildung
Hochschulpraktika
Bewerbungen/Anfragen zu Schulpraktika

 

Bitte sehen Sie von Anrufen (auch an andere Abteilungen) ab.

Öffentlichkeitsarbeit

Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen
Marc Schulte
Tel.: +49 209 366-0
Mail: presse@de.bp.com
Alexander-von-Humboldt-Str. 1
45896 Gelsenkirchen

Pressesprecher BP Europa SE: Marc Schulte

Wegbeschreibungen 

Sie wollen uns besuchen? Hier können Sie sich die Wegbeschreibungen zu unseren Standorten als PDF auf Deutsch und Englisch herunterladen:

Anfahrt Hassel pdf / 71.5 KB
Directions Hassel pdf / 71.6 KB
Anfahrt Scholven pdf / 164.2 KB
Directions Scholven pdf / 166.9 KB
Anfahrt Horst pdf / 113.8 KB
Directions Horst pdf / 112.1 KB
Anfahrt Bottrop pdf / 118.5 KB
Directions Bottrop pdf / 118.5 KB

Informationskanäle

In unserem WhatsApp- und Telegram-Kanal informieren wir Sie über Nachbarschaftsinformationen und wichtige Neuigkeiten rund um unsere Raffinerie direkt per Messenger-Nachricht auf Ihr Smartphone. Bitte lesen Sie vor der Registrierung unsere Datenschutzerklärung:

Download Datenschutzerklärung pdf / 69.8 KB
  1. Fügen Sie die Rufnummer +49 176 476 198 27 zu Ihren Kontakten hinzu. Wir empfehlen Ihnen den Kontaktnamen: bp Infokanal Raffinerie Gelsenkirchen.
  2. Senden Sie eine Nachricht mit ‚Start' per WhatsApp an den Kontakt. Anschließend erhalten Sie eine Willkommens-Nachricht. Jetzt müssen Sie nur noch das kostenlose Abonnement mit der Nachricht ‚Ok' bestätigen.
  3. Zukünftig erhalten Sie eine Ankündigung, sobald eine neue Nachricht verfügbar ist. Sie müssen die Ankündigungs-Nachricht bestätigen. Erst dann wird die eigentliche Information zugestellt. Erfolgt keine Reaktion auf die Nachricht, wird die Nachricht nicht zugestellt.

Die Abmeldung vom Informationskanal ist jederzeit mit der Nachricht 'Stopp' per WhatsApp an den Kontakt möglich. Anschließend erhalten Sie eine Abmelde-Nachricht. Jetzt müssen Sie nur noch die Aktion mit der Nachricht ‚Ja' bestätigen.

Der Kanal steht in Telegram unter ‚RuhrOelRaffinerie' zur Verfügung. Sobald das Chatfenster geöffnet und eine erste Kontaktnachricht gesendet wurde, ist der Kanal abonniert. Über diesen Weg können Sie Fotos, Videos und Textnachrichten empfangen, ohne dass diese zuvor jeweils bestätigt werden müssen.

 

Die Abmeldung vom Informationskanal ist jederzeit mit der Nachricht ‚Stopp' per Telegram an den Kontakt möglich. Anschließend erhalten Sie eine Abmelde-Nachricht. Jetzt müssen Sie nur noch die Aktion mit der Nachricht ‘Ja' bestätigen.

Zwei Mitarbeitende in der Raffinerie Gelsenkirchen

Nachbarschaftsinformation

Sicherheitsinformation für die Nachbarn der Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchennach §11 der Störfall-Verordnung.

Umwelt-Telefon

Sie erreichen uns rund um die Uhr unter 0209 366-3588.
