Nachfolgend finden Sie Kontaktdaten und Ansprechpersonen für alle Fragen rund um die Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen sowie Wegbeschreibungen zu unseren Standorten. Wenn Sie darüber hinaus immer auf dem Laufenden bleiben wollen, empfehlen wir Ihnen unseren WhatsApp- und Telegram-Kanal. Informationen zum Abonnement finden Sie weiter unten auf dieser Seite.



Kontaktdaten und Ansprechpersonen

Allgemeine Anfragen



Für allgemeine Anfragen erreichen Sie uns über unser Kontaktformular oder per Telefon unter +49 209 366-0.

Umwelttelefon

Tel.+49 209 366-3588

Bewerbungen

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Bewerbungen für unsere ausgeschriebenen Stellen ausschließlich online über unser Bewerbungsportal berücksichtigen können. Hier geht es direkt zum Bewerbungsportal.

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, bitten aber um Verständnis dafür, dass Fragen zu den Karriere-Möglichkeiten bei bp oder einer Bewerbung nur schriftlich über die folgenden E-Mail-Adressen entgegengenommen werden können:

Allgemeine Anfragen Karriere

Ausbildung

Hochschulpraktika

Bewerbungen/Anfragen zu Schulpraktika

Bitte sehen Sie von Anrufen (auch an andere Abteilungen) ab.