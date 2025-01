Sicherheit, Umweltschutz & Qualität

Unser Ziel ist es Unfälle, Gesundheitsgefährdungen und Umweltverschmutzungen zu vermeiden. Dazu führen wir unter dem Kürzel HSSEQ viele Aktivitäten durch. HSSEQ steht für Gesundheit (Health), Sicherheit (Safety), Schutz (Security), Umwelt (Environment) und Qualität (Quality).

Umwelt-Telefon

Wenn Sie in der Nachbarschaft unserer Anlagen auf ungewöhnliche Immissionen wie Lärm, Gerüche oder Fackelschein aufmerksam werden oder andere Hinweise auf eventuelle Betriebsstörungen in unseren Anlagen haben, erreichen Sie unsere Werkfeuerwehr rund um die Uhr über unser Umwelt-Telefon 0209 366 3588.



Unser Ziel ist es, höchste Sicherheit zu gewährleisten und den Sachverhalt möglichst schnell aufzuklären.



Bei geplanten Arbeiten, bei denen Beeinträchtigungen der Nachbarn in Form von Lärm oder Fackelschein nicht vermeidbar sind, informieren wir unsere Nachbarn möglichst über unsere Messenger Kanäle WhatsApp und Telegram und über die örtliche Presse.