Seit mehr als 90 Jahren ist unsere Raffinerie in Gelsenkirchen ansässig und verarbeitet seit den 1950er Jahren Rohöl zu Mineralölprodukten.



Ein besonderer Fokus des Standorts liegt auf Mobilität. So stellen wir in unseren beiden Werken in den Stadtteilen Horst und Scholven heute vor allem Kraftstoffe für Autos, Motorräder, Flugzeuge und Schiffe her. Zudem liefern wir Vorprodukte für die petrochemische Industrie an Abnehmer:innen in Deutschland und Europa. Unsere Werke in Gelsenkirchen sind Teil des zweitgrößten Raffineriesystems in Deutschland und gehören seit 2002 mit wechselnden Partnern zur Deutsche BP AG, heute BP Europa SE, seit 2017 in hundertprozentiger Eigentümerschaft.

Unsere Standorte Wir sind an drei Standorten in der Stadt Gelsenkirchen vertreten. Auf einem rund 250 Hektar großen Areal liegt das Werk Scholven. In etwa elf Kilometern Entfernung befindet sich unser Werk Horst mit einer Fläche von rund 160 Hektar. Zudem ist in Gelsenkirchen-Hassel die Hauptverwaltung der Raffinerie angesiedelt.

Werk Scholven An unserem Standort im Stadtteil Scholven arbeiten mehr als 800 Menschen in den unterschiedlichsten Anlagen, wie beispielsweise dem Visbreaker-Ofen, der V2-Anlage, dem Hydrocracker oder der Olefin-Anlage. Dort entstehen aus dem Rohöl entstehen petrochemische Stoffe wie Ethylen oder Propylen, die zu unterschiedlichen Produkten weiterverarbeitet werden. Auch Flüssiggas, Düsentreibstoff und Diesel oder Heizöl werden in Scholven produziert. Das Werk in Gelsenkirchen-Scholven ist das größte unserer drei Standorte. Werk Horst Am zweitgrößten Standort der Raffinerie im Stadtteil Horst arbeiten rund 600 Mitarbeitende. In Horst sind die Anlagen des Cokers und des Fluid Catalytic Cracking (FCC) ansässig. Hierin entstehen viele Produkte, die zur Weiterverarbeitung in chemischen Prozessen notwendig sind. Zudem stehen in Horst eine Rohöldestillation und eine Vakuumdestillation – beides sind die ersten Produktanlagen, die zur Verarbeitung des Rohöls nötig sind. Dieses wird hier so bearbeitet, dass es in den übrigen Anlagen zu den entsprechenden Endprodukten verarbeitet werden kann. Hauptverwaltung Hassel Die Raffinerie besteht nicht nur aus den Produktionsanlagen, sondern auch aus einer umfangreichen Verwaltung. Diese hat ihren Sitz in Gelsenkirchen-Hassel. Neben der Geschäftsführung der Raffinerie, dem Rechnungswesen, der Personalabteilung und den Projektteams sitzt unter anderem auch die Betriebsratsführung im Alexander-von-Humboldt-Forum vor Ort. Das moderne Verwaltungsgebäude erstreckt sich auf drei Etagen mit insgesamt 12.000 Quadratmetern und ist seit 2017 als dritter Standort die neue Heimat der bp in Gelsenkirchen. Tanklager Bottrop In Bottrop betreiben wir direkt am Rhein-Herne-Kanal ein Tanklager, in dem wir Zwischen- und Endprodukte lagern. Es gibt dort – genau wie im Werk Horst – einen Hafen für den Umschlag der Produkte.