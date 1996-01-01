Historie Raffinerie Gelsenkirchen

Zwischen Kohlechemie und Kriegswirtschaft: Die Werke Scholven und Horst 1929 bis 1945



Steinkohle war in Deutschland bis in die 1950er Jahre nicht nur Hauptenergieträger, sondern auch der wichtigste Grundstoff der chemischen Industrie. Dann verlor sie diese Rolle recht schnell an das Erdöl, das nun in großen Mengen günstig importiert werden konnte und einfacher zu verarbeiten war.

In den 1920er Jahren entwickelte der Ruhrbergbau zahlreiche kohlechemische Verfahren zur Betriebsreife. Von besonderem Interesse war die Gewinnung von Wasserstoff aus Kokereigas zur Herstellung von Ammoniak als Basis für stickstoffhaltige Düngemittel.

1929 entschloss sich die staatseigene Vereinigte Elektrizitäts- und Bergwerksgesellschaft (VEBA) zum Bau einer dritten Stickstoffanlage. Als Standort wurde die unternehmenseigene Zeche Scholven im erst kurz zuvor eingemeindeten, gleichnamigen Gelsenkirchener Stadtteil ausgewählt. Hier produzierte eine neue Zentralkokerei die benötigten Gasmengen. Nach zwei Jahren Bauzeit ging die Anlage 1931 in Betrieb.

Mitte der 1930er Jahre änderte sich die Situation. Die Nationalsozialisten planten, Deutschland innerhalb von vier Jahren kriegsfähig zu machen. Eine herausragende Bedeutung besaß die Unabhängigkeit von Lieferungen aus dem Ausland durch die Produktion von ‚Ersatzstoffen‘. Angesichts nur geringer Erdölvorkommen galt das vor allem für den Bereich der Kraftstoffe. Diese sollten von nun an bevorzugt aus Steinkohle erzeugt werden.

Entsprechende Verfahren waren bekannt, und so entschloss sich die VEBA-Tochter Bergwerksgesellschaft Hibernia AG 1935 zum Umbau des Stickstoffwerkes in eine Hydrieranlage zur ‚Verflüssigung‘ von Kohle. Gleichzeitig wurde die Hydrierwerk Scholven AG gegründet. Das erste Steinkohlenbenzin floss 1936. Kurz darauf errichtete auch die Gelsenkirchener Bergwerks-AG in Gelsenkirchen-Horst unweit der Zeche Nordstern eine eigene Anlage. Das Werk der Gelsenberg Benzin AG ging 1939 in Betrieb.

Gelsenkirchen wurde damit zum wichtigsten Standort der Kraftstoffproduktion auf dem Gebiet der späteren Bundesrepublik. Erst im Sommer 1944 erfolgte nach umfangreichen Kriegszerstörungen die Stilllegung der beiden Hydrierwerke. Wie überall in der deutschen Wirtschaft mussten während des Zweiten Weltkriegs sowohl in Scholven als auch in Horst tausende Zwangsarbeiter unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten. Viele starben dabei.