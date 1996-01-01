Cookie-Informationen

Geschäftsführung

Arno Appel

Vorsitzender der Geschäftsführung der Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen

Sebastian Schieberl 

Mitglied der Geschäftsführung und Arbeitsdirektor der Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen

Michaela Hodyas

Mitglied der Geschäftsführung der Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen

Andreas Meier

Mitglied der Geschäftsführung der Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen 

