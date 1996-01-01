Cookie-Informationen

Wir verwenden Cookies, um Informationen zur Nutzung unserer Website zu sammeln und zu analysieren und um das Funktionieren der Website zu ermöglichen. Cookies ermöglichen es uns und unseren Partnern, Ihnen relevante Werbung anzuzeigen, wenn Sie unseren Internetauftritt und die Websites von Drittanbietern, einschließlich sozialer Netzwerke, besuchen. Für mehr Informationen oder um Ihre Präferenzen anzupassen, gehen Sie zu „Cookie-Einstellungen verwalten“. Klicken Sie auf „Zulassen“, wenn Sie der Nutzung von Cookies zustimmen, oder auf „Ablehnen“, um nur technisch notwendige Cookies zuzulassen.

Datenschutzerklärung Impressum
Cookie-Einstellungen verwalten
Skip to main content
  1. Home
  2. Wo wir sind
  3. Raffinerie Gelsenkirchen
  4. Über uns
  5. Zahlen & Fakten

Zahlen & Fakten

Belegschaft

  • etwa 1.735 Mitarbeitende in beiden Werken (ohne Auszubildende)
  • 22 Prozent der Belegschaft haben einen Meister- oder Technikergrad und etwa neun Prozent einen akademischen Bildungsabschluss
Produktion  
Hauptprodukte
 in 1.000 t
Mineralölprodukte
  
Jet Fuel
 900
Ottokraftstoffe
 1.900
Diesel
 4.200
Heizöl
 950
Bitumen
 350
Petrolkoks
 450
Petrochemische Produkte
  
Ethylen
 1.050
Propylen
 530
C4-Schnitt
 550
Xylole
 260
Cumol
 420
Methanol
 280
Grafik BP Gelsenkirchen 'Unsere Raffinerie in Zahlen'
Ansicht der Raffinerie Gelsenkirchen-Scholven

Wer wir sind

Mobilität aus Gelsenkirchen
Historischer Tankwagen

Historie

Die wichtigsten Stationen unserer Geschichte in kompakter Übersicht.

Geschäftsführung

Hier erfahren Sie mehr über die Mitglieder unserer Geschäftsführung.