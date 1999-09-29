Regionales Engagement

Über Jahrzehnte war das Areal der ehemaligen Kokerei Hassel sozusagen eine verbotene Stadt. Jetzt aber ist es soweit: Nach rund sechs Jahren des Umbaus können sich die Bürgerinnen und Bürger über den neuen Stadtteilpark Hassel freuen. Statt mit einem großen Fest, wie ursprünglich geplant, ist die neue, grüne Mitte im Gelsenkirchener Norden am Samstag, 6. Juni, 'still' geöffnet worden. Das Ergebnis kann sich im wahrsten Sinne des Wortes sehen lassen. Aus einem einstigen Industrieareal ist eine ökologisch wertvolle Fläche mit Freizeitangeboten und Orten zum Verweilen geworden.

Beteiligung von bp

Der Blick von oben, er fällt zum Beispiel auf den unter Denkmalschutz stehenden Eingangsbereich der Kokerei und auf einen See, der eigentlich kein See ist, sondern ein Regenrückhaltebecken für eine geplante Wohnsiedlung am Rand des Parks. Dieser See wurde von bp finanziert. Zudem wurden über eine Million Tonnen Erdmassen bewegt, bis aus dem Kokereigelände ein Park werden konnte. "Der Transport und Wiedereinbau von schützenswertem Boden aus eigenen Liegenschaften, der für die Sanierung der ehemaligen Kokereifläche verwendet wurde, zählen zum Beispiel dazu", sagte Peter Alexewicz. Mehr als 1,5 Millionen Euro trägt bp zur Errichtung und Pflege des Stadtteilparks bei.

Herzensangelegenheit für unsere Raffinerie

"Der Stadtteilpark Hassel, der quasi in Sichtweite zu unserem Werk Scholven liegt, ist ein wichtiger Baustein für den Wandel in der industriell geprägten Region und für uns eine Herzensangelegenheit. Auch deshalb, weil viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Gelsenkirchen wohnen. Wir freuen uns, dass wir uns an der Realisierung des Stadtteilparks beteiligen konnten", so Holger Blannarsch, Arbeitsdirektor unserer Raffinerie. Der Park schaffe für die Nachbarn einen attraktiven Raum für Freizeit und Erholung. Schon längst hat die Natur den Park für sich erobert. Auf den für eine behutsame landwirtschaftliche Nutzung vorgesehenen Flächen fühlen sich Feldlerche und Flussregenpfeifer wohl. Der See ist ein Jagdrevier für Libellen und Schwalben, und auch Falken sind im Park auf Beute aus. Für sie wurden Greifvogelstangen aufgestellt, damit sie sich nicht auf die Zweige der jungen Bäume setzen, die sonst brechen können.