Was wir tun

Der erste Schritt der Rohölverarbeitung ist die Destillation. In den Werken Horst und Scholven gibt es insgesamt drei Destillationsanlagen. In diesen Anlagen werden die unterschiedlichen Produkte, die im Rohöl enthalten sind, voneinander getrennt. Die 'leichten' Bestandteile wie Benzin, Diesel, Düsentreibstoff und Heizöl machen bis zu 60 Prozent aus. Die 'schweren' Bestandteile werden zu Bitumen weiterverarbeitet oder in Konversionsanlagen in leichte Produkte sowie Petrolkoks umgewandelt.



Die Werke verfügen über insgesamt fünf Konversionsanlagen: einen Hydrocracker, eine FCC-Anlage, einen Coker, einen Visbreaker und eine Schwerölvergasung. Durch die Umwandlung des Rückstandes aus der Destillation kann das Rohöl vollständig zu vermarktbaren Produkten verarbeitet werden. Die leichten Produkte werden weiter veredelt. So wird zum Beispiel der Schwefel aus den Kraftstoffen entfernt und die Oktanzahl und die Produkteigenschaften durch spezielle Mischungen verbessert.



In Scholven wird darüber hinaus eine große Menge petrochemischer Grundstoffe hergestellt. Den Schwerpunkt bildet die Olefinproduktion. In zwei Anlagen werden insgesamt rund eine Million Tonnen Ethylen und etwa 500.000 Tonnen Propylen pro Jahr hergestellt. Diese Produkte werden zu Kunststoffen weiterverarbeitet, unter anderem von der Sabic Polyolefine, die unmittelbar am Standort Scholven angesiedelt ist. Weitere Petrochemieprodukte sind Xylole, Cumol, Cyclohexan, Methanol und Ammoniak.