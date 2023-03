Arno Appel übernimmt zum 1. September die Leitung der bp Raffinerie in Gelsenkirchen

Arno Appel (50) übernimmt zum 1. September 2022 die Leitung der bp Raffinerie in Gelsenkirchen. Er folgt damit auf José Luis García-Galera (56), der die Position im April 2019 übernommen hatte und nun nach über 30 Jahren das Unternehmen verlassen wird.

Arno Appel arbeitet seit mehr als 25 Jahren bei bp. Davon war der gebürtige Niederländer 18 Jahre lang mit verschiedenen Führungsaufgaben bei Großprojekten in Großbritannien, den USA, Ägypten und Indonesien betraut. Zudem baute er im Rahmen der globalen Umstrukturierung von bp die neue Geschäftseinheit „Produktion & Betrieb“ mit auf, die als operatives Herz von bp u.a. die Aktivitäten der Raffinerien umfasst. Die dort gesammelten Erfahrungen konnte der Ingenieur zuletzt in seiner Position als Leiter der bp Raffinerie in Lingen (Emsland) einbringen.

Wolfgang Langhoff, Vorstandsvorsitzender der BP Europa SE und Aufsichtsratsvorsitzender der Ruhr Oel GmbH, sagte: „Wir danken José Luis García-Galera für seine Arbeit und seinen Einsatz in den vergangenen Jahren. Zugleich freut es mich sehr, dass wir mit Arno Appel als Nachfolger einen international erfahrenen Manager aus den eigenen Reihen gewinnen konnten.“



Über den Standort Gelsenkirchen

bp betreibt in Gelsenkirchen mit rund 2.000 Mitarbeitenden und 160 Auszubildenden die beiden Werke in Horst und Scholven als integrierten Raffinerie- und Petrochemiestandort. Die Verarbeitungskapazität beträgt etwa zwölf Millionen Tonnen Rohöl pro Jahr. Daraus entstehen neben Benzin, Diesel, Düsentreibstoff und Heizöl mehr als 50 verschiedene Produkte, vor allem für die Chemieindustrie. Neben seiner großen Bedeutung für die heimische Kraftstoff- und Energieversorgung spielt der Standort Gelsenkirchen so auch eine wichtige Rolle im Chemieverbund Nordrhein-Westfalen.

Über bp

bps Ambition ist es, Energie für Menschen und unseren Planeten neu zu denken. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 oder früher Netto-Null-Emissionen zu erreichen und der Welt dabei zu helfen, dies ebenfalls zu schaffen. Dafür hat das Unternehmen eine klare Strategie entwickelt. Für weitere Informationen besuchen Sie www.bp.com/de.