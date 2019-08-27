46 junge Menschen beginnen Ausbildung in der Ruhr Oel Raffinerie

46 junge Menschen haben in der vergangenen Woche ihre Ausbildung bei Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen begonnen. Sie starten in drei Ausbildungsberufen und vier dualen Studiengängen. Ein Großteil der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird die gewerblich-technische Ausbildung in der Raffinerie absolvieren. Das sind die Ausbildungsberufe Chemikant, Anlagenmechaniker und Elektroniker für Automatisierungstechnik. Gleichzeitig werden mehrere Stationen im Unternehmen durchlaufen.

Es freut uns, auch in diesem Jahr so viele neue Auszubildende in unserer BP Familie begrüßen zu können. Die neuen Kolleginnen und Kollegen erwartet eine qualifizierte, spannende und herausfordernde Ausbildung in einer der größten Raffinerien in Deutschland. Holger Blannarsch Arbeitsdirektor und Mitglied der Geschäftsführung





Es macht Spaß, in so viele junge und motivierte Gesichter zu blicken. Sie sind die Zukunft unseres Standortes und alle erwartet ein spannendes Aufgabenfeld. Darko Manojlovic Betriebsratsvorsitzender Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen

Hohe Ausbildungsquote

Eine vitale Ausbildungsarbeit ist Teil der gesellschaftlichen und sozialen Verantwortung der Ruhr Oel und BP in Deutschland insgesamt. Das zeigt unter anderem die Zahl an Ausbildungsplätzen, die zur Verfügung gestellt werden und die hohe Ausbildungsquote. Am Standort Gelsenkirchen liegt sie beispielsweise bei rund zehn Prozent und damit über dem branchenüblichen Durchschnitt.

Bei BP in Deutschland beginnen dieser Tage 92 junge Menschen ihre Ausbildung. Insgesamt sind derzeit über 250 Auszubildende bei BP in Deutschland beschäftigt.

Information zur Ausbildung bei BP

Interessierte, die im kommenden Jahr bei BP eine Ausbildung oder ein Duales Studium beginnen möchten können per Mail eine Info an folgende E-Mailadresse senden ausbildungbochum@bp.com – sobald das Bewerbungsportal geöffnet ist, erhalten diese eine entsprechende Information.