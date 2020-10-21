Raffinerie-Mitarbeiter erwirtschaften zum zweiten Mal in Folge über eine halbe Millionen Euro für soziale Zwecke

Die Mitarbeiter der Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen haben im vergangenen Jahr durch ihr soziales und gesellschaftliches Engagement erneut eine Spendensumme von mehr als einer halben Million Euro erwirtschaftet. Der Gesamtbetrag von 512.469€ wurde in Verbindung mit dem internationalen bp Spendenprogramm 'Matching Fund' erzielt.

Dabei haben die Raffinerie-Mitarbeiter insbesondere lokale Sportvereine, wie beispielsweise Fußballvereine oder Clubs anderer Ballsportarten unterstützt. Oftmals engagieren sich die Mitarbeitenden dort als Jugendtrainer oder Betreuer und spenden ihre Zeit, die bp mit einem bestimmten Stundensatz vergütet. Neben den Bereichen „Kultur und Kunst“, „Umwelt“ und „Gesundheitswesen“ ist insbesondere im Bereich „Gemeinschaft“ ein Großteil der Spenden zusammengekommen. So haben die Mitarbeiter unter anderem den Verein für Familien-Trauerbegleitung Lavia e.V. in Gelsenkirchen gefördert.

„Unsere Raffinerie hat eine lange Historie in Gelsenkirchen und so sind auch unsere Mitarbeiter eng mit der Region verbunden. Ich bin sehr stolz, dass sich so viele Kolleginnen und Kollegen in ihrer Freizeit für wichtige soziale Projekte engagieren und freue mich, dass wir als Unternehmen dies unterstützen können“, erklärt Holger Blannarsch, Arbeitsdirektor und Mitglied der Geschäftsführung der Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen. Darko Manojlovic, Vorsitzender des Betriebsrates, ergänzt: „Es ist in unserer schnelllebigen Zeit nicht selbstverständlich, dass sich derart viele Kolleginnen und Kollegen in ihrer Freizeit ehrenamtlich für unsere Gesellschaft engagieren. Darauf können wir alle sehr stolz sein.“

Information zum Matching Fund

Der Matching Fund steht allen Mitarbeitern der bp zur Verfügung. Die Spenden für eine gemeinnützige Organisation werden durch bp verdoppelt. Ist ein Mitarbeiter in seiner Freizeit ehrenamtlich tätig, so wird sein Einsatz mit einem festgelegten Stundensatz vergütet und an den Verein oder an die gemeinnützige Organisation gespendet, wo er tätig ist.