bp Raffinerie unterstützt Krankenhäuser in Gelsenkirchen mit Schutzmasken

Datum der Veröffentlichung:
8. April 2020

Die Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen spendet 12.500 Mund- und Nasenschutzmasken an Krankenhäuser in Gelsenkirchen. Diese wurden von der Werkfeuerwehr, Unternehmensvertretung und Betriebsrat an Tobias Eichmann übergeben, dem Leiter Zentraleinkauf der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH. Die St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH betreibt unter anderem die Krankenhäuser St. Marienhospital Buer, das Marienhospital und das Elisabeth-Krankenhaus in Gelsenkirchen.

BP möchte damit helfen, dem derzeitigen Engpass bei Mund- und Nasenschutzmasken zu begegnen. "Von den Krankenhäusern in unserer Stadt wissen wir, dass die Versorgungslage teils sehr angespannt ist. Es ist für uns selbstverständlich, dass wir als großer Arbeitgeber am Standort dort aushelfen, wo es möglich ist und der größte Bedarf besteht“, erklärt Holger Blannarsch, Arbeitsdirektor und Mitglied der Geschäftsführung. „Wir wollen vor allem die Menschen unterstützen, auf die es jetzt ganz besonders ankommt: die Ärztinnen, Ärzte und das Pflegepersonal in den Kliniken in unserer Stadt“, ergänzt der Betriebsratsvorsitzende Darko Manojlovic.

 

Kontakt

Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen Standortkommunikation Peter Alexewicz Telefon +49 209 8812-7784
Pressemeldung

