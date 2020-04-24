bp Raffinerie spendet Ethanol für Desinfektionsmittel an Krankenhäuser in der Region

Die Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen hat 1.200 Liter Ethanol zur Produktion von Desinfektionsmitteln an die Zentralapotheke des Marienhospitals in Gelsenkirchen-Ückendorf gespendet. Das Marienhospital, das in der Trägerschaft der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH steht, versorgt viele Krankenhäuser in Gelsenkirchen und der Region zentral mit Desinfektionsmitteln. Mit der Spende hilft BP, einen derzeitigen Engpass an Handdesinfektionsmitteln zu beheben.



Bei der Abfüllung der 100 Zwölf-Liter Kanister unterstützten Auszubildende der Raffinerie tatkräftig. Gemeinsam mit den Auszubildenden übergaben Holger Blannarsch, Arbeitsdirektor und Mitglied der Geschäftsführung, Dr. Klaus Schindler, Leiter Arbeits- und Produktsicherheit und Kay Labusch, Zweiter stellvertretender Betriebsratsvorsitzender das Ethanol an Chefapothekerin Anette Woermann und Verwaltungsdirektor Jens Brockmann.



Das gespendete Ethanol ergänzt normalerweise moderne und umweltfreundliche Kraftstoffe als Bio-Komponente. "Wir wollen mit der Ethanol-Spende vor allem diejenigen unterstützen, die in vorderster Reihe stehen, um Menschen in unserer Stadt zu schützen und zu versorgen", erklärt Arbeitsdirektor Holger Blannarsch.



Jens Brockmann, Verwaltungsdirektor des zum Unternehmensverbund der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH gehörenden Marienhospital Gelsenkirchen, und Chef-Apothekerin Anette Woermann bedankten sich für die großzügige Spende, die unmittelbar in die Krankenhäuser des Verbundes verteilt wurde: "Schutzmaterialien, wie das von der BP gestiftete Ethanol, sind für uns in den Krankenhäusern unverzichtbare und wertvolle Krisenbegleiter. Im Namen unserer Patienten und der Kolleginnen und Kollegen bedanken wir uns herzlich für die großzügige Spende der BP, die im Kampf gegen das Virus ein starkes Zeichen ist!"



Die St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH betreibt unter anderem die Krankenhäuser Sankt Marien-Hospital Buer, das Marienhospital Gelsenkirchen, das Elisabeth-Krankenhaus in Gelsenkirchen-Erle und in Horst das St. Josef-Hospital.





Pressefoto