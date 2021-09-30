Ruhr Oel GmbH baut Fitness-Parcours im Nordsternpark

Die Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen unterstützt seit vielen Jahren ausgewählte Projekte und Partner in Gelsenkirchen. Im beliebten Nordsternpark im Stadtteil Horst entsteht in den kommenden Wochen ein von bp gesponserter Fitness-Parcours, der mit acht hochwertigen Geräten, wie einem Bauchtrimmer, einer Hangelleiter oder einem Spinning Rad, auf die täglich zahlreichen Besucherinnen und Besucher wartet, die sich während eines Spaziergangs oder einer Pause während der Radtour körperlich betätigen wollen.

Zum ersten Spatenstich kamen am Donnerstag Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung und von bp zusammen. Holger Blannarsch, Arbeitsdirektor bei der Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen und Mitglied der Geschäftsführung, hält den Nordsternpark für einen idealen Standort, um einen Fitness-Parcours zu errichten: „Wir sind seit Jahrzehnten sehr eng mit dem Industriestandort Gelsenkirchen und dem Stadtteil Horst verbunden. Daher freuen wir uns natürlich, dass wir den zahlreichen Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchenern, die täglich im Nordsternpark unterwegs sind, einen modernen Trimm-Dich-Pfad anbieten können.“

Diese Einschätzung teilt auch Wilhelm Weßels, Geschäftsführer der Nordsternpark Pflege GmbH: „Wir freuen uns außerordentlich über die großzügige Unterstützung seitens bp, die es uns ermöglicht, den Fitness-Parcours im Nordsternpark zu errichten. Das Engagement zeigt auch die Identifikation des Unternehmens mit dem Stadtteil Horst. Der Nordsternpark gewinnt durch den Fitness-Parcours weiter an Attraktivität!“ Abschließend dankte er dem Bezirksbürgermeister Joachim Gill, „der sich ebenfalls für das Projekt stark gemacht hat.“

Joachim Gill hebt ebenfalls die gute Zusammenarbeit der beteiligten Akteure hervor und blickt mit Freude auf die nun beginnende Umsetzung der Baumaßnahme: „Mein Dank gilt zuallererst der Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen, die mit einer sehr großzügigen Spende dafür gesorgt hat, dass der Plan der Stadt Gelsenkirchen und von Gelsensport in kurzer Zeit unbürokratisch in die Tat umgesetzt werden konnte. Der Fitness Parcours wird die Attraktivität und die Aufenthaltsqualität des Nordsternparks weiter erhöhen und sicherlich gut frequentiert werden.“