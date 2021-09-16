Ruhr Oel GmbH unterstützt das Stadtteilzentrum Bonni

Die Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen ist nicht nur einer der größten industriellen Arbeitgeber in Gelsenkirchen, sondern an vielen Stellen der Stadt auch ‚Nachbar‘. Engagement im sozialen und gesellschaftlichen Umfeld der Raffinerie, wo auch ein Großteil der Belegschaft wohnt, ist für bp daher selbstverständlich.

Zu den von bp geförderten Einrichtungen zählt das Hasseler Stadtteilzentrum Bonni. Der gemeinnützige Inklusionsbetrieb bietet u.a. eine werktägliche Restauration, Kursangebote, Räumlichkeiten zum Feiern, Veranstaltungen unterschiedlicher Art und einen offenen Treff für Kinder und Jugendliche. „Die Arbeit, die das Bonni vor Ort bei uns im Stadtteil für die Menschen leistet, ist von sehr großer Bedeutung“, erklärt Holger Blannarsch, Arbeitsdirektor und Mitglied der Geschäftsführung der Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen und bereits seit vielen Jahren Mitglied im Kuratorium der Bürgerstiftung Leben in Hassel e. V. „Daher freuen wir uns sehr, die von vielen Ehrenämtlern getragene Arbeit, die unmittelbar den Menschen unserer Nachbarschaft zu Gute kommt, ab jetzt im Rahmen einer Kooperation zu fördern.“ Bereits 2020 hat die Ruhr Oel GmbH mit einer Spende Corona bedingte Verluste des gemeinnützigen Betriebes ausgeglichen.

„Die Pandemie haben wir natürlich deutlich gemerkt“, schildert Geschäftsführer Bernd Gartenmann und ergänzt: „Umso mehr freuen wir uns, dass wir mit bp seit Längerem einen vertrauenswürdigen und ortsansässigen Partner haben, der uns mit Sachspenden und finanziellen Zuwendungen unterstützt.“ Zur Unterstützung zählen auch umfangreiche Aufträge an die Zwei-Rad-Werkstatt, in der das Bonni Räder und Zubehör verkauft sowie Reparaturen anbietet.