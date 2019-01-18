Stellungnahme zu den Urteilsgründen im Fall der illegalen Deponierung von Rußpellets in Hünxe

Mehrere Medien haben die nun verschriftlichen Gründe der Verurteilung des Angeklagten im Falle der illegalen Deponierung in der Tongrube in Hünxe zum Anlass für eine Berichterstattung genommen. In diesem Rahmen werden verschiedene Vorwürfe gegenüber unserem Unternehmen erhoben. Die in dem Urteil vom Gericht in Bezug auf unser Haus getroffenen Feststellungen und damit verbunden auch die Berichterstattung sind überwiegend unzutreffend oder werden aus dem Zusammenhang gerissen dargestellt.



Wir haben dazu eine Stellungnahme erstellt:

Kern des Urteils ist, dass der Angeklagte wegen der illegalen Deponierung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt wurde. Dabei wurde auch seine vorherige rechtskräftige Verurteilung aus dem Jahr 2015 unter anderem wegen Bestechung, Betrug und Korruption zulasten der Ruhr Oel einbezogen. Er ist mit hoher krimineller Energie vorgegangen und hat unter anderem über ein Geflecht von zwischengeschalteten Dritten und Unternehmen dazu beigetragen, dass Teile der an den Angeklagten zur Vermarktung gelieferten Rußpellets am Schluss dieser Kette in der Tongrube illegal deponiert worden sind.

Für diese ausgeurteilte rechtswidrige Deponierung der Rußpellets tragen wir keine Verantwortung. Wir waren an diesem Prozess auch nicht beteiligt.

Ohne auf jede Einzelheit des Urteils einzugehen, möchten wir klar betonen: