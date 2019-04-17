Stellungnahme zu einem aktuellen WDR Beitrag über einen immissionsrechtlichen Bescheid und Stickoxidgrenzwerten

Der WDR berichtet in einem aktuellen Beitrag über einen Immissionsschutzrechtlichen Bescheid gegenüber der Ruhr Oel, der dem Unternehmen von der Bezirksregierung Münster im Januar 2019 erteilt wurde. In dem Bescheid wird der ROG ein Aufschub bei der Umsetzung von Emissionsschutzmaßnahmen gewährt.
Die Ruhr Oel hat die Anfrage des WDR ausführlich beantwortet. Der Bericht berücksichtigt aus unserer Sicht diese Ausführungen nicht ausreichend. Darüber hinaus werden mit den sehr pauschalen Aussagen die Besonderheiten des deutschen Umweltrechts außer Acht gelassen.