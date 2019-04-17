Stellungnahme zu einem aktuellen WDR Beitrag über einen immissionsrechtlichen Bescheid und Stickoxidgrenzwerten

Der WDR berichtet in einem aktuellen Beitrag über einen Immissionsschutzrechtlichen Bescheid gegenüber der Ruhr Oel, der dem Unternehmen von der Bezirksregierung Münster im Januar 2019 erteilt wurde. In dem Bescheid wird der ROG ein Aufschub bei der Umsetzung von Emissionsschutzmaßnahmen gewährt.

Die Ruhr Oel hat die Anfrage des WDR ausführlich beantwortet. Der Bericht berücksichtigt aus unserer Sicht diese Ausführungen nicht ausreichend. Darüber hinaus werden mit den sehr pauschalen Aussagen die Besonderheiten des deutschen Umweltrechts außer Acht gelassen.

Zur Einhaltung der Grenzwerte



Wir haben bereits in den letzten Jahren immer wieder in den Umweltschutz investiert und haben für unsere große Petrochemieanlage (FWL>500MW) einen NOx-Grenzwert von 70 mg/Nm³ und in der anderen Großanlage einen NOx-Grenzwert von 100-145 mg/Nm³ in unserer Genehmigung. D.h. wir sind in diesen Anlagen schon seit Jahren besser als die neuen deutschen Grenzwerte.



In anderen Feuerungsanlagen liegen wir zwischen 150 bis 300 mg/Nm³ je nach Bestandsanlage, wo dann auch investiert wird, um die Reduzierung zu erreichen. Als Zielgröße haben wir uns 120 mg/Nm³ gesetzt.



Wir werden in den kommenden Jahren einen dreistelligen Millionen Betrag in die Umsetzung verschiedener Projekte zur Senkung von Umweltemissionen am Standort investieren. Damit werden wir künftig die strengen Vorgaben des deutschen Immissionsschutzgesetzes nicht nur einhalten, sondern teils deutlich unterschreiten.

Zur Umsetzung EU Vorgaben und Frist