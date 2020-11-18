Ruhr Oel GmbH übernimmt WAZ-Lesepatenschaft für zwei Gelsenkirchener Schulen

Cookie-Informationen

Datum der Veröffentlichung:
18. November 2020
Drei Personen mit Zeitungen in der Hand vor dem Eingang der Ruhr Oel Raffinerie in Gelsenkirchen
Die Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen ist nicht nur einer der größten Arbeitgeber in Gelsenkirchen, sondern an vielen Stellen der Stadt auch 'Nachbar'. "Für uns ist es selbstverständlich, dass wir vor Ort, wo die meisten unserer rund 2.000 Mitarbeiter zu Hause sind, auch eine soziale und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen", erklärt Holger Blannarsch, Arbeitsdirektor der Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen.

 

So fördert das Unternehmen das ehrenamtliche und gemeinnützige Engagement seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv, indem Spenden und freiwillige Zeiteinsätze von bp geldwert verdoppelt werden. Daneben unterstützt bp seit mehreren Jahren auch verschiedene Bildungs- und Förderprojekte auf direktem Weg.

 

Eine neu hinzugekommene Förderung ist die WAZ Lesepatenschaft für die Gesamtschule Horst sowie die Gemeinschaftsgrundschule Im Brömm in Scholven. Dies
bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler künftig täglich die Möglichkeit haben, die WAZ bzw. die Kinderzeitung Checky in der Leseecke zu lesen.

 

"Tageszeitungen sind für die Meinungsbildung in einer demokratischen Gesellschaft unerlässlich. Gerade für junge Menschen ist es aber oftmals schwierig, in dem riesigen Informationsangebot der Sozialen Medien den Überblick zu behalten", so Holger Blannarsch weiter. Durch die Übernahme einer Lesepatenschaft erhoffe sich bp, die Lese- und Recherchekompetenz der jungen Menschen zu stärken.

 

Standortkommunikation Eva Kelm Tel.: +49 209 8812-7767
Die beiden Gelsenkirchener Schulen erhalten nun künftig regelmäßig die WAZ und die Kinderzeitung Checky.

