Wechsel in der Leitung der BP Raffinerie Gelsenkirchen

José Luis García-Galera (52) übernimmt zum 16. April 2019 die Leitung der BP Raffinerie in Gelsenkirchen. Er löst damit Nick Spencer (61) ab, der die Position im Juli 2018 übergangsweise übernommen hatte und nun wieder in seine Rolle als Leiter des globalen Raffineriegeschäfts bei BP zurückkehren wird.



José Luis García-Galera wechselt von der BP Raffinerie im spanischen Castellon nach Gelsenkirchen. Dort ist er seit 2014 Standortleiter. Er verfügt über eine langjährige Erfahrung im Raffineriegeschäft. Seit seinem Eintritt bei BP 1992 hatte er mehrere Führungspositionen inne, unter anderem in der BP Raffinerie Kwinana (Australien) und im Refining Technology Center der BP Gruppe in Großbritannien. García-Galera verfügt über einen Abschluss als Chemie-Ingenieur der Universität Barcelona und hält einen Master of Business Administration der Universität in Madrid.

"Wir freuen uns, dass mit José Luis García-Galera ein langjähriger Raffinerieexperte in Gelsenkirchen an Bord kommt, der mit den Strukturen des Unternehmens bestens vertraut ist. Wir sind überzeugt, dass die Raffinerie unter seiner Führung die Herausforderungen im aktuellen Umfeld meistern wird und die zahlreichen Investitionsprojekte erfolgreich vorangetrieben werden", sagt der Aufsichtsratsvorsitzende der Ruhr Oel GmbH Wolfgang Langhoff, ebenfalls Vorsitzender des Vorstands der BP Europa SE.

Hintergrund

BP betreibt in Gelsenkirchen mit rund 1.800 Mitarbeitern und 170 Auszubildenden die beiden Werke in Horst und Scholven als einen integrierten und komplexen Raffinerie- und Petrochemiestandort. Die Verarbeitungskapazität beträgt etwa zwölf Millionen Tonnen Rohöl pro Jahr. Daraus entstehen neben Benzin, Diesel, Düsentreibstoff und Heizöl mehr als 50 verschiedene Produkte vor allem für die Chemieindustrie. BP ist damit neben der hohen Bedeutung für die heimische Kraftstoff- und Energieversorgung ein wichtiger Teil des Chemieverbunds Nordrhein-Westfalen.