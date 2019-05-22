Cookie-Informationen

Raffinerie lädt Nachbarn zu Werkführungen im Juni ein

22. Mai 2019
Panorama-Blick auf die bp Raffinerie Gelsenkirchen Scholven
Im Juni 2019 lädt die Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen ihre Nachbarn zu kostenlosen Werkführungen durch die BP Raffinerie in Horst und Scholven ein. Die Nachbarn erhalten so die Möglichkeit, sich persönlich einen Einblick in die Funktionsweise einer Raffinerie zu verschaffen.Eine Tour dauert circa drei Stunden.

 

Eine Übersicht der möglichen Termine für die Werkführungen: 

Horst 

  • Montag, 3. Juni; 14-17 Uhr 
  • Mittwoch, 5. Juni; 9-12 Uhr 

 

Hier geht's zur Anmeldung

 

 

Scholven

 

  • Donnerstag, 6. Juni; 9-12 Uhr
  • Freitag, 7. Juni; 14-17 Uhr
  • Mittwoch, 12. Juni; 9-12 Uhr
  • Dienstag, 19. Juni; 14-17 Uhr 

 

Hier geht's zur Anmeldung

Standortkommunikation Peter Alexewicz Telefon +49 209 8812-7784
