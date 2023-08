Historie Raffinerie Gelsenkirchen

Neue Konzepte und Strukturen. Petrochemie und der Weg zur Veba Oel (1960er & 1970er Jahre)



In den 1950er Jahren hatte der Produktionsschwerpunkt der Raffinerien in Scholven und Horst auf der Kraftstoffproduktion gelegen. In Scholven waren außerdem Düngemittel erzeugt worden.



Ab Ende der 1950er Jahre führte die anziehende Nachfrage nach Kunststoffen zum Bau zahlreicher Produktionsanlagen in diesem Bereich. Scholven nahm 1959 die Erzeugung von Polyethylen aus Kokereigas auf und erweiterte die Kapazitäten in den folgenden Jahren mehrmals. Polyethylen ist heute mit einem Anteil von fast 40 Prozent der weltweit am meisten genutzte Kunststoff. 1965 folgte die Erzeugung von Polypropylen, dem zweitwichtigsten Standardkunststoff. Dazu kamen infolge des Niedergangs der Kokereiwirtschaft im Rahmen der Kohlekrise zahlreiche Anlagen zur Erzeugung von Einsatzstoffen auf Erdölbasis, die auch für weitere chemische Grundstoffe verwendet wurden.

Auch die Raffinerie in Horst wandte sich in den 1960er Jahren verstärkt der Petrochemie zu, jedoch mit anderer Ausrichtung. Von besonderer Bedeutung waren die Aromaten, die ebenfalls in der Kunststoffproduktion verwendet werden, aber auch als Lösungsmittel sowie in Farben und Waschmitteln zum Einsatz kommen. Mit der zunehmenden Verarbeitung von Produktionsrückständen zu Kraftstoffen und sonstigen Nebenprodukten verfügten die Raffinerien über einen weitgehend geschlossenen Erzeugungskreislauf. Beide arbeiteten eng mit den benachbarten Chemischen Werken Hüls in Marl zusammen. 1969 überstieg der Chemieumsatz in Scholven erstmals den Mineralölumsatz – ein deutliches Zeichen für den Wandel.

Auch bei der Unternehmensorganisation kam es nun zu Veränderungen. Infolge der Gründung der Ruhrkohle AG wurde die Scholven Chemie AG 1970 in den Veba-Konzern integriert und in Veba-Chemie AG umbenannt. 1975 übernahm die Veba schließlich die Gelsenberg AG, sodass die beiden Raffinerien nach 40 Jahren getrennter Existenz erstmals unter dem Dach einer gemeinsamen Muttergesellschaft arbeiteten.

1978 wurden die Erdöl- und Chemieaktivitäten des Veba-Konzerns neu geordnet. Die Chemischen Werke Hüls übernahmen Teile des Chemiesektors, sodass die Raffinerien sich nun stärker auf die Kraftstoffproduktion konzentrierten, ohne aber die anderen Bereiche vollständig aufzugeben. Die neue Unternehmensstruktur spiegelte sich auch in einem neuen Namen wider: aus der Veba-Chemie AG wurde die Veba Oel AG.