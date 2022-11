¿Cómo es una parada de 10 minutos en una estación de servicio bp?

Es hora de que sepas todo lo que te puede ofrecerte una estación bp cuando nos necesites.



Soluciona cualquier apuro

¿Quién no ha tenido un apuro en algún momento del día y se ha encontrado un poco perdido? Nosotros muchas veces, por eso desde las estaciones de servicio bp queremos que no te sientas perdido, si te pasa eso, acude a nosotros y se acabó el apuro.

Prácticamente todas las estaciones de servicio bp están abiertas 24 horas todos los días de la semana.

En las propias tiendas encontrarás una amplia selección de los mejores productos y bebidas. Además, si formas parte del programa Mi BP y has recaudado una gran cantidad de puntos al repostar tu coche, podrás canjearlos en los productos de la tienda y, además de solucionar un imprevisto, acabarás ahorrando.

En bp tampoco desperdiciamos nada de comida. Imagina que te has quedado sin comida o cena, pues con el acuerdo que tenemos con Too Good To Go, todos los alimentos sobrantes del día son distribuidos a un precio mucho más barato entre todos los que adquieran sus packs de productos desde la aplicación Too Good To Go. ¡Comida solucionada!

Recarga las pilas

Siempre que se hace un viaje largo en coche, normalmente cuando te vas de vacaciones, el inicio del viaje comienza en la carretera, con la típica parada en una estación de servicio para desayunar, ves al resto de gente que va de viaje como tú y te preguntas ¿a dónde irán?

Estas pequeñas paradas pueden ser mejores si decides descansar en una estación de servicio bp.