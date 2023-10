BEPEAR es descargar, repostar y ahorrar siempre.

Una de las frases más famosas dentro del mundo de la automoción (y no solo dentro de él) fue dicha por Karl Benz: “La pasión de inventar no tiene fin” y en bp la llevamos por bandera, es por eso que no paramos de pensar cómo ofrecer las mejores ventajas a nuestros clientes.

En ese trayecto, hemos decidido app-tualizarnos, para mejorar tu forma de viajar y de repostar. La nueva app miBP te ofrece una experiencia de usuario más rápida y sencilla, para que disfrutes de todos los descuentos y ventajas a la hora de viajar.

Entre esas ventajas dispondrás de un descuento de hasta 20 cts/L* cada vez que repostes pasando tu tarjeta virtual de la nueva app miBP Sí, ¡hemos tirado el coche por la ventana!

Y como esto es tan fuerte y no existía ninguna palabra para definir que es repostar con miBP y conseguir tantas ventajas, hemos decidido inventarla.

¡BEPEAR! ¿Qué? BE-PE-AR.

¿Y qué significa Bepear? Descargar, repostar y ahorrar siempre. Pero te preocupes, te lo explicamos de una manera fácil y sencilla, como nuestra nueva app miBP, con el diccionario bepeador: