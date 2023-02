Pasa un fin de semana original en pareja durante San Valentín

Si buscas una manera de celebrar San Valentín de forma única… ¿por qué no sorprender a tu pareja con un viaje? ¡Es una ocasión perfecta para crear momentos inolvidables!

San Valentín, ese día del año en el que se celebra el amor en todas sus vertientes… ¡ya está a la vuelta de la esquina! Celebres o no esta señalada fecha, cualquier excusa es buena para pasar un fin de semana original en pareja. Por eso, en bp te damos l as mejores ideas para viajar y disfrutar del amor durante todo el año.

Madrid está llena de rincones especiales en los que celebrar el amor. El Mirador del Cerro del Tío Pío, conocido popularmente como “El Mirador del Parte de las Siete Tetas”, es uno de los sitios más mágicos de la ciudad.

Lleva a tu pareja a disfrutar de una de las mejores vistas de Madrid y sorpréndela con un pequeño pícnic. Nuestra recomendación es que os quedéis hasta el atardecer para vivir una de las puestas de sol más románticas de la capital.

Visita el Museo del Romanticismo

¿Qué mejor lugar para pasar un fin de semana original en pareja durante San Valentín que el Museo del Romanticismo de Madrid?

En este museo, una recreación exacta de una casa burguesa de la época isabelina, conoceréis los acontecimientos que explican el surgimiento del Romanticismo como movimiento cultural.

Escapada exprés a un hotel con encanto

Si a ti y a tu pareja os gusta haceros escapaditas de fin de semana… ¡os dejamos una pequeña recopilación de hoteles con encanto en los que celebrar vuestro amor durante este San Valentín!

Casa Camper Barcelona: hotel urbano con un diseño innovador y una ubicación céntrica en Barcelona.

Parador de Santiago de Compostela: un antiguo monasterio restaurado que ofrece vistas impresionantes de la ciudad y su catedral.

Hotel Asia Gardens: viaja al Sudeste Asiático sin moverte de la Costa Blanca (Finestrat, Alicante). Allí disfrutarás de siete piscinas, cuatro restaurantes y un spa; y todo inspirado en Asia.

Hotel Monasterio de San Francisco: ubicado en un antiguo convento en el corazón de Córdoba, con patios y jardines impresionantes que te transportarán a otra época.

Planifica una cena en pareja romántica para dos



¿Lo que más os gusta a ti y a tu pareja es comer? Llévala a un restaurante romántico: ¡un plan tan clásico como infalible! A continuación, os dejamos un pequeño listado de nuestros preferidos:





Bar Mono - Barcelona: un restaurante elegante con una amplia selección de platos mediterráneos.

Zíngara - Madrid: un restaurante vegetariano ubicado en el moderno barrio de Las Salesas, con una decoración que no te dejará indiferente. Además de ser restaurante también es una coctelería.

Casa Solla- Pontevedra: restaurante con un ambiente acogedor y platos tradicionales de la región.

Grupo Voltereta - Valencia: grupo de restauración que cuenta con varios locales ambientados en diferentes ciudades como Kioto, Bali o Manhattan. Viaja de manera inmediata a lugares remotos en cada bocado.

Restaurante San Marco Santa Cruz- Sevilla: ¿alguna vez imaginaste cenar el día de San Valentín dentro de un baño árabe? Esta es tu ocasión para dejar de imaginar y empezar a disfrutar. Este lugar se encuentra en plena judería sevillana y ofrece una cocina ítalo-mediterránea.

Y hasta aquí nuestro listado de ideas para pasar un fin de semana original en pareja durante San Valentín (aunque puedes disfrutar de los mismos durante todo el año).

¿Cuál de todas estas ideas es la que más te gusta para pasar un fin de semana original en pareja? Aunque San Valentín sea el día del amor, recuerda que puedes disfrutar de estos planes en cualquier momento del año.

Si vas a conducir para celebrar este día tan especial con tu pareja recuerda que en bp te acompañamos durante tu viaje con cada una de nuestras estaciones de servicio. ¡Y no te dejes en casa tu tarjeta Mi BP para ahorrar en combustible y disfrutar de múltiples ventajas!

Si conoces a alguien que aún no tenga claro cómo pasar un fin de semana original con su pareja… ¿por qué no le compartes este artículo? Para saber más sobre viajes, conducción segura, etc., visita nuestro blog. ¡Te esperamos!