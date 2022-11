¿Cómo poner tu coche a punto para viajar?

Antes de salir de viaje debes de tener el coche a punto para evitar cualquier tipo de problema al volante



Al abrir el capó podrás encontrar una varilla localizada junto al motor, es la varilla que utilizaremos para medir el aceite. Es importante revisar que este se encuentra entre los niveles de máximo y mínimos marcados, indicadas con dos rayas o puntos. La primera medición no es válida, se deberá hacer una segunda después de haber limpiado bien la punta con un trapo, esta será la comprobación válida final.

Desde bp te ayudamos a conocer cuáles son los elementos que necesitas revisar en tu coche antes de salir de viaje para que no tengas ningún problema durante el camino a tu destino.

Una de las cosas más importantes que hay que revisar antes de salir de viaje. Tanto la lluvia, como la tierra o los mosquitos, pueden ir pegándose a los cristales de tu coche impidiendo que tengas una buena visibilidad.

En primer lugar, comprueba si el depósito del limpiaparabrisas está lleno. En el caso de que no lo esté, introduce el líquido con cuidado, no lo llenes hasta arriba para que no se desborde. Por último, revisa si al activar el limpiaparabrisas, sale correctamente.

¡Es muy importante el líquido limpiaparabrisas si quieres tener una visión óptima de la carretera!