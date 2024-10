5 mitos sobre los vehículos eléctricos



Abordamos algunas de las ideas, erróneas, más comunes sobre los vehículos eléctricos, perfectas para ayudarte si estás pensando en hacer el cambio a un vehículo eléctrico.



Cada vez existe un compromiso y concienciación mayor hacia la transición a la movilidad eléctrica por parte de todos los agentes implicados. No obstante, la penetración del vehículo eléctrico (VE) en España no acaba de llegar a la velocidad esperada y es importante resaltar las “falsas” creencias que pueden condicionar el cambio hacia la movilidad eléctrica.

1. No hay suficientes puntos de carga.

¿Te preocupa encontrar puntos de carga públicos para vehículos eléctricos cuando sales a la calle? No hay por qué preocuparse. La red de infraestructura de carga pública de vehículos eléctricos en España supera los 37.000 puntos operativos en el tercer trimestre de 2024, con un ritmo de instalación de más de 1.000 puntos de carga al mes, según el último informe de AEDIVE (Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica).

En bp pulse, gracias a la unión con Iberdrola, hemos puesto en marcha más de 600 puntos de carga ultrarrápida en España, con una previsión de inversión y crecimiento mayor para los próximos años.

Así mismo la patronal europea de automoción, ACEA, situó a España en el sexto lugar de países con mayor infraestructura de recarga pública por vehículo eléctrico en la Unión Europea. Un dato muy positivo, que deja a España en buena posición en este tipo de despliegue.

Consulta todos los puntos de carga disponible de la red de Iberdrola I bp pulse en tiempo real a través de nuestro mapa interactivo. Puntos de carga bp pulse | Productos y servicios | Home

2. Los vehículos eléctricos son caros.

Si bien es cierto que los vehículos eléctricos por su desarrollo y su elevada tecnología han tenido un precio superior a los vehículos del mismo segmento de combustión, hoy en día encontramos cada vez más nuevos vehículos más asequibles. Con un número mayor de fabricantes de vehículos eléctricos, los conductores tienen más variedad y precios entre los que elegir. “Conforme los precios de las baterías disminuyan y se anticipa que continúen reduciéndose, cabe esperar que los precios de los VE también disminuyan simultáneamente”.

Hoy en día, hay turismos eléctricos de marcas generalistas que, con las ayudas del MOVES y el descuento del IRPF, están en el entorno de los 13.000 euros y modelos SUV 100% eléctricos por debajo de 18.000 euros.

El medio Car & Driver publicó una lista con los 35 vehículos eléctricos más accesibles;

Citroën AMI –7.990 euros–

Dacia Spring –17.890 euros–

Invicta Electric D2S –17.995 euros–

Citroën ë-C3 –22.590 euros–

Nissan Leaf –23.869 euros–

Un coche eléctrico consume unos 5€/100 km, frente a los más de 8€/100 km de un diésel y los más de 12€/100 km con gasolina, con un ahorro estimado entre 800 y 1.200€/año, que aumenta al cargar en horas valle o con autoconsumo y el ahorro en mantenimiento puede ser del 25-30% respecto a los térmicos. (AEDIVE 10/24)

3. Los VE tienen una autonomía limitada y no son prácticos para viajes largos.

Aunque la ansiedad por la autonomía es una preocupación común, la mayoría de VE recorren ahora entre 160 y 520 km cuando están completamente cargados, dependiendo de factores como la marca y el modelo del vehículo. Dado que la media diaria de desplazamientos en coche es de 32km, los VE son adecuados para la mayoría de los desplazamientos diarios, así como para viajes más largos.

Esta base de datos revela 270 coches con una autonomía de entre 150 y 400 kilómetros con una sola carga y, dado que la media de los trayectos en coche en España es inferior a 32km por día, es probable que, con la marca y el modelo adecuados para tus necesidades, la ansiedad por la autonomía no sea una preocupación que debas tener.

4. Los VE son lentos y carecen de potencia.

Los vehículos eléctricos actuales pueden ofrecer una aceleración y una velocidad máximas muy superiores a sus equivalentes diésel y gasolina. Por ejemplo, el Kia EV6 GT puede ir de 0 a 100 km/h en 3,5 segundos, mientras que el Tesla Model S Plaid puede ir de 0 a 100 km/h en unos impresionantes 2,1. Muchos vehículos eléctricos ofrecen un «modo deportivo» cuando estás conduciendo, lo que significa que puedes cambiar a una aceleración más rápida y priorizar el rendimiento sobre la eficiencia de la batería. Dependiendo de la marca y el modelo que elijas, el cambio a un VE no tiene por qué suponer una merma de las prestaciones, sino que en la mayoría de los casos contemplaremos una mejora de prestaciones y sensaciones.

5. No dispongo de aparcamiento particular para cargar mi vehículo

No disponer de punto de carga propio no es un problema hoy en día ya que existe una red de carga muy amplia que permite, a quien no tiene un punto de carga o plaza de aparcamiento, disponer de soluciones en su entorno.

En los cargadores ultrarrápidos, como los ubicados en las estaciones de servicio de bp, podrás cargar de media en 20 minutos el 80% de la batería de tu vehículo. Como hemos visto, las autonomías de los vehículos eléctricos actuales permiten planificar recargas de semana en semana sin necesidad de tener que recargar diariamente.

Numerosas ciudades cuentan con puntos de carga públicos en espacios urbanos para poder cargar los vehículos eléctricos, también en aparcamientos en entorno urbano con puntos de recarga para una carga de oportunidad, que por la noche pueden utilizarse mediante un abono para dejar el vehículo durmiendo y recargando, a precios muy competitivos.

Esperamos que este artículo haya disipado algunos mitos poco útiles o anticuados sobre los vehículos eléctricos y te haya servido para estar más informado a la hora de elegir. Aunque no cabe duda de que se trata de un mercado y un sector emergentes, las cosas pintan bien en la vida de los vehículos eléctricos.