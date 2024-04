Wat betekent de energietransitie voor de transportsector?

De wereldwijde transportsector is vandaag de dag verantwoordelijk voor zo'n 25% van de totale uitstoot van broeikasgassen. Als we uitgaan van de huidge trends, zal de vraag naar transport in 2040 zijn verdubbeld en zullen er dat jaar maar liefst 2 miljard auto's op de weg zijn. Het is dus ontzettend belangrijk om alle mogelijke vormen van schone energie te onderzoeken.



Naar verwachting heeft over twintig jaar nog 85% van alle auto's een verbrandingsmotor. Dat vraagt dus om schonere fossiele brandstoffen en smeermiddelen. BP draagt hier al aan bij, bijvoorbeeld met onze ACTIVE-technologie, die in al onze reguliere en premium brandstoffen te vinden is. Deze maakt motoren van auto's schoner en efficiënter.



Tegelijkertijd investeert BP in alternatieve vormen van energie, zoals elektriciteit, schoon gas en biobrandstoffen. Een uitgebreid netwerk van elektrische laadpunten is hier een onderdeel van, maar wij werken ook aan het verbeteren van technologie zoals ultra-snelladen.

Bekijk hieronder onze Dual Energy Infographic