Als extra beschermingslaag komt elke tankpas met een unieke viercijferige pincode. Daarbij heb je de keuze uit verschillende pincode-opties, zoals een pincode per chauffeur of een pincode per voertuig. Op deze manier weet je zeker dat een tankpas voor het juiste voertuig of door de juiste chauffeur wordt gebruikt. En daarmee bespaar je tijd én kosten.

(Voor de BP Komfort Tankpas is de maximale limiet Euro 200,- per dag)

Veilig en flexibel

bp biedt je een uiterst veilige omgeving voor het gebruik van al jouw autopassen. Zo maakt onze eigen afdeling Security een continue analyse van de transactiepatronen van jouw tankpassen. Op deze manier kunnen wij snel corrigerende acties ondernemen bij eventueel oneigenlijk gebruik van (één van) deze tankpassen. De financiële impact van mogelijk misbruik is zo flink te beperken.



BP Card Controller

Door in te loggen op BP Online Services, bepaal je via BP Card Controller zelf hoe jouw tankpassen gebruikt worden. Van bestedingslimiet tot tijd, datum, type tankstation en afstand; de controle ligt helemaal in jouw handen. BP Card Controller informeert en adviseert je altijd direct per e-mail of sms als bepaalde limieten worden overschreden. Je kunt kiezen uit de volgende opties *:

60: alleen diesel, rode gasolie en AdBlue

61: alle brandstoffen

62: alle brandstoffen en smeermiddelen

63: alle brandstoffen, smeermiddelen en carwash

64: alle brandstoffen, smeermiddelen, carwash, producten en diensten voor het voertuig



* Met alle opties kunnen je chauffeurs ook tol- en tunnelkosten betalen.