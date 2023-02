Onze verslaggeving is gericht op de wezenlijke duurzaamheidskwesties die onze stakeholders van belang vinden. Voor het opstellen van onze rapportages maken we gebruik van verschillende verslaggevingskaders en -standaarden. Kijk hieronder voor meer informatie over onze verslagen, ons beleid en onze standpunten, ESG-data, kaders en standaarden. Of lees meer over ESG bij bp op onze pagina voor beleggers.