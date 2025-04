Mijn Dealzzz!

Nieuw bij FreeBees: Mijn Dealz z z !



Jij als FreeBees-spaarder bent voor ons extra speciaal. Daarom hebben we iets nieuws voor je:

Mijn Dealz z z !

Mijn Dealz z z zijn regelmatig wisselende aanbiedingen en winacties waarmee je extra FreeBees kunt sparen of korting krijgt als je jouw gespaarde FreeBees inwisselt. Zo krijg je bijvoorbeeld, nadat je de Mijn Dealz z z -aanbiedingen online hebt aangezet, extra FreeBees bij een carwash of wanneer je tankt.

Activeer Mijn Dealz z z

Het enige wat jij hoeft te doen is de acties activeren! Hoe? Dit doe je zo

Ga naar of open de BPme app. Log eventueel in met je kaartnummer en wachtwoord. Activeer de actie(s) die jij wilt hebben. Scoor je deal bij bp door je FreeBees-kaart te laten scannen bij het afrekenen. Simpel, toch?

Elke maand kans op €50 Amazon.nl-Cadeaubonnen met Mijn Dealz z z

Om de nieuwe Mijn Dealz z z en samenwerking met Amazon.nl te vieren, hebben we iets extra leuks voor jou! Tussen de Mijn Dealz z z -aanbiedingen vind je nu een wel heel speciale deal: kans op 1 van de 100 Amazon.nl-Cadeaubonnen ter waarde van €50!

In de maanden april, mei en juni verloten we maandelijks 100 €50 Amazon.nl-Cadeaubonnen. Het enige wat jij hoeft te doen is in de “Amazon loterij” deal te activeren voor die maand en voor je het weet ontvang je 1 van die Amazon.nl-Cadeaubonnen. Aan het begin van de volgende maand ontvangen de gelukkige winnaars hier een e-mail over.