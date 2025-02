Shoppen met je FreeBees



FreeBees-tegoed

Kom jij regelmatig bij bp tanken, je auto wassen of gewoon voor een kop koffie? Dan zou je wel gek zijn als je geen FreeBees spaart. Want iedere keer als je iets afrekent krijg je 1 FreeBee per getankte liter en 1 FreeBee bij iedere euro die jij uitgeeft aan een carwash of shopartikelen.

Jouw gespaarde FreeBees kun je inwisselen bij bp, bij één van de aangesloten partners, of je kunt ze aan een goed doel doneren.

Inwisselen bij bp

Met je gespaarde FreeBees maak je je volgende keer afrekenen bij bp een stuk leuker: wissel je FreeBees in en je koffie, tankbeurt of carwash wordt een stuk goedkoper. Of zelfs helemaal gratis als je voldoende FreeBees hebt gespaard. Hoe lekker is dat!

Onze partners

bp en FreeBees hebben verschillende partners bij wie jij je FreeBees kunt inwisselen:

Shop parfum en andere beauty-producten bij Douglas.

Bestel meubels of woonaccessoires bij fonQ

Scoor de nieuwste sportartikelen bij SPORT 2000

Kies je eigen giftcard bij FreeBeesShop.nl

Bij Douglas en SPORT2000 kun je in de winkel je aankoop afrekenen met FreeBees, bij fonQ, SPORT2000 en FreeBeesShop.nl kan dit in de webshop. Heb je net niet genoeg FreeBees gespaard voor je hele aankoop? Je kunt eenvoudig bijbetalen!

Steun een goed doel

Gun je een ander wat extra’s met jouw FreeBees? Doneer ze dan aan KWF Kankerbestrijding, CliniClowns of Rode Kruis.