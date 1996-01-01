AH to go deals

Geen tijd om te ontbijten voor je de deur uit gaat? Stop dan bij jouw bp-station met AH to go bakery café. Want hier vind je nu de heerlijke ontbijtdeal! Voor €4.50 kies je uit:
Zo begint je dag direct een stuk beter!
Wat is lekkerder dan een verse, warme koffie? Juist: een verse, warme koffie met iets lekkers! Bij onze bp-stations met AH to go kun je genieten van de beste kwaliteit koffie, vers klaargemaakt door onze barista’s. En voor slechts €1 extra, kies je er iets lekkers bij. Wordt het een versgebakken appelflap, een luchtige croissant of een gevulde koek? Je kiest het zelf!
Trek in iets heel speciaals? Bij ons vind je regelmatig koffie specials. Zo hebben we deze lente de heerlijke Pistache Latte. Deze latte heeft de subtiel zoete, nootachtige smaak van pistache met een lichte aardse ondertoon.
De Pistache Latte bestaat uit een heerlijk latte macchiato met een krachtige espresso, melk en melkschuim en een lekkere scheut MONIN Pistache siroop met een top van romige slagroom.
Seizoenskoffie
Bij de bp-stations met AH to go met bakery café heb je nu al een combi deal vanaf €7.50! Hiervoor heb je:
Geen AH to go bakery café in de buurt? Bij de bp-station met AH to go heb je voor €5,50:
We zien je graag tijdens de lunch!
Een smaakvolle verrassing in het AH to go bakery café, het seizoensbroodje “Schiacciata geitenkaas”. Krokant Italiaans platbrood belegd met romige geitenkaas en walnoot. Perfect in balans en vol karakter. Heb jij ‘m al geproefd?
Klik op onderstaande button en filter op AH to go om de dichtstbijzijnde locatie te vinden
In onze stations met AH to go met bakery café worden dagelijks belegde broodjes, warme snacks en luchtige croissants vers voor je gebakken en klaargemaakt. Ook vind je hier onze AH to go barista voor de lekkerste koffies
Op kleinere locaties bieden we ook een kleinere versie van AH to go, met heerlijke sandwiches, wraps, salades en fruit in onze koeling.
