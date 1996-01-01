AH to go deals

Ontbijtdeal

Geen tijd om te ontbijten voor je de deur uit gaat? Stop dan bij jouw bp-station met AH to go bakery café. Want hier vind je nu de heerlijke ontbijtdeal! Voor €4.50 kies je uit: een kaiserbroodje met kaas

flesje versgeperste sinaasappelsap 250ml of een warm drankje naar keuze. Zo begint je dag direct een stuk beter!



Koffiedeal Wat is lekkerder dan een verse, warme koffie? Juist: een verse, warme koffie met iets lekkers! Bij onze bp-stations met AH to go kun je genieten van de beste kwaliteit koffie, vers klaargemaakt door onze barista’s. En voor slechts €1 extra, kies je er iets lekkers bij. Wordt het een versgebakken appelflap, een luchtige croissant of een gevulde koek? Je kiest het zelf!

Koffie van het seizoen: Pistache Latte

Trek in iets heel speciaals? Bij ons vind je regelmatig koffie specials. Zo hebben we deze lente de heerlijke Pistache Latte. Deze latte heeft de subtiel zoete, nootachtige smaak van pistache met een lichte aardse ondertoon. De Pistache Latte bestaat uit een heerlijk latte macchiato met een krachtige espresso, melk en melkschuim en een lekkere scheut MONIN Pistache siroop met een top van romige slagroom.



Seizoenskoffie

Heerlijke combi deal

Bij de bp-stations met AH to go met bakery café heb je nu al een combi deal vanaf €7.50! Hiervoor heb je: een versbelegd broodje naar keuze - of een specialiteit broodje voor €1 extra

keuze uit een warm drankje, AH Sinaasappelsap 250 ml of Sourcy Vitaminwater 500 ml. Geen AH to go bakery café in de buurt? Bij de bp-station met AH to go heb je voor €5,50: een gekoelde sandwich of wrap naar keuze

keuze uit een warm drankje, AH Sinaasappelsap 250 ml of Sourcy Vitaminwater 500 ml.

We zien je graag tijdens de lunch!