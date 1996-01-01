Informatie over webbezoek en cookies

AH to go deals

Check hieronder onze deals

Ontbijtdeal

Geen tijd om te ontbijten voor je de deur uit gaat? Stop dan bij jouw bp-station met AH to go bakery café. Want hier vind je nu de heerlijke ontbijtdeal! Voor €4.50 kies je uit:

  • een kaiserbroodje met kaas
  • flesje versgeperste sinaasappelsap 250ml of een warm drankje naar keuze. 

 

Zo begint je dag direct een stuk beter!

Koffiedeal

Wat is lekkerder dan een verse, warme koffie? Juist: een verse, warme koffie met iets lekkers! Bij onze bp-stations met AH to go kun je genieten van de beste kwaliteit koffie, vers klaargemaakt door onze barista’s. En voor slechts €1 extra, kies je er iets lekkers bij. Wordt het een versgebakken appelflap, een luchtige croissant of een gevulde koek? Je kiest het zelf!

Koffie van het seizoen: Pistache Latte

Trek in iets heel speciaals? Bij ons vind je regelmatig koffie specials. Zo hebben we deze lente de heerlijke Pistache Latte. Deze latte heeft de subtiel zoete, nootachtige smaak van pistache met een lichte aardse ondertoon. 

 

De Pistache Latte bestaat uit een heerlijk latte macchiato met een krachtige espresso, melk en melkschuim en een lekkere scheut MONIN Pistache siroop met een top van romige slagroom.

Seizoenskoffie

Heerlijke combi deal

Bij de bp-stations met AH to go met bakery café heb je nu al een combi deal vanaf €7.50! Hiervoor heb je:

  • een versbelegd broodje naar keuze - of een specialiteit broodje voor €1 extra
  • keuze uit een warm drankje, AH Sinaasappelsap 250 ml of Sourcy Vitaminwater 500 ml.  

 

Geen AH to go bakery café in de buurt? Bij de bp-station met AH to go heb je voor €5,50:

  • een gekoelde sandwich of wrap naar keuze
  • keuze uit een warm drankje, AH Sinaasappelsap 250 ml of Sourcy Vitaminwater 500 ml.

We zien je graag tijdens de lunch!

 

Seizoensbroodje: Schiacciata geitenkaas

Een smaakvolle verrassing in het AH to go bakery café, het seizoensbroodje “Schiacciata geitenkaas”. Krokant Italiaans platbrood belegd met romige geitenkaas en walnoot. Perfect in balans en vol karakter. Heb jij ‘m al geproefd?

Dichtstbijzijnde AH to go vinden?

Klik op onderstaande button en filter op AH to go om de dichtstbijzijnde locatie te vinden

Zoek het dichtstbijzijnde bp station

Of check hieronder de lijst met locaties om te zien waar bij jou in de buurt een bp-station met AH to go met bakery café zit of vindt of een van de andere AH to go locaties.

AH to go met bakery café

In onze stations met AH to go met bakery café worden dagelijks belegde broodjes, warme snacks en luchtige croissants vers voor je gebakken en klaargemaakt. Ook vind je hier onze AH to go barista voor de lekkerste koffies

Noord-Holland

Alkmaar - bp De Kooi

Amsterdam - bp Nieuwe Hemweg

Amsterdam - bp Oude Haagseweg

Hoofddorp - bp Hoofddorp

Landsmeer - bp Kadoelen

Middenbeemster - bp Middelsloot

Oostzaan - bp Coentunnel

Noordbeemster - Kruisoord

 

Zuid-Holland

Alphen a/d Rijn - bp Kerk en Zanen

Dordrecht - bp Laan der Verenigde Naties

Hellevoetsluis - bp Hellevoetsluis

Hendrik-Ido Ambacht - bp Sandelingen

Oegstgeest - bp Elsgeest

Ridderkerk - bp Ridderkerk

Rijswijk - bp Ypenburg

Vlaardingen - bp Maassluis

Wateringen - bp Wateringen

 

 

Utrecht

Groenekan - bp Voordaan

Nieuwegein - bp De Kroon

 

Noord-Brabant

Den Hout - bp Hespelaar

Geffen - bp De Geffense Barrière

Klundert - bp Keizershof

Rucphen - bp Mastpolder

Schaijk - bp De Gagel

Tilburg - bp ’t Hazennest

Tilburg - bp Kempenbaan

 

Gelderland

Beesd - bp Lingehorst

Ede - bp De Poel

Ede - bp De Rietkampen

Ugchelen - bp de Hucht

 

Overijssel

Deventer - bp Koerhuis

Holten - bp De Bolder

 

Zeeland

Krabbendijke - bp De Voetpomp

Krabbendijke - bp Vliete

 

Limburg

Maastricht - bp De Geusselt

Roermond - bp Spik

Venlo - bp Reijnen Velden


Drenthe

Beilen - bp Smalhorst

Nijeveen - bp Bovenboer


Friesland

Haskerhorne - bp De Horne

Overige AH to go locaties

Op kleinere locaties bieden we ook een kleinere versie van AH to go, met heerlijke sandwiches, wraps, salades en fruit in onze koeling.

Noord-Holland

Alkmaar - bp Hoefplan

Amsterdam - bp Cornelis Douwesweg

Amsterdam - bp Parnassusweg

Amsterdam - bp Sloterplas

Amsterdam - bp Nieuwe Hemweg

Bovenkarspel - bp Flora

Haarlem - bp 't Spaarne

Halfweg - bp Halfweg

Heerhugowaard - bp Middenwaard

Heerhugowaard - bp Stad van de Zon

Heerhugowaard - bp Westerweg

Hoorn - bp De Huesmolen

Hoorn - bp De Keern

Naarden - bp Naarden

Noordbeemster - bp Kruisoord

 

 

Zuid-Holland

Alphen aan den Rijn - bp Rijnoord

Brielle - bp Coosenhoek

Delft - bp Buitenhof

Den Haag - bp Laan van NOI

Den Haag - bp Leyweg

Den Haag - bp Ockenburgh

Den Haag - bp Statenlaan

Dordrecht - bp De Leeuw

Dordrecht - bp Dubbeldam

Oud-Beijerland - bp Oud-Beijerland  

Papendrecht - bp De Ketel

Rijswijk - bp Plaspoelpolder

Rijswijk - bp  Ypenburg

Rijswijk - bp Zoomseweg

Rotterdam - bp Capelseweg

Rotterdam - bp Tjalklaan

Vlaardingen - bp Marathonweg

Zoetermeer - bp Palenstein

Zwijndrecht - bp Munnikensteeg 

 

 

Utrecht

Baarn - bp Baarn (Vulstations)

Driebergen - bp De Engh

Maarssen - bp Maarssenbroek

Nieuwegein - bp Jutphaas

Utrecht - bp Lunetten   

 

Noord-Brabant

Breda - bp Emerpark

Breda - bp Ramelle

Den Bosch - bp De Rompert

Dongen - bp Middellaan

Oirschot - bp Oirschot

Oss - bp Ussen

Roosendaal - bp Langdonk

Veghel - bp Veghel

Waalre - bp De Voldijn  

 

 

 

Flevoland

Dronten - bp De Noord

Lelystad - bp Larserdreef 

 

Gelderland

Arnhem - bp Meinerswijk 

 

Gelderland

Zwolle - bp Meinerswijk

 

Drenthe

Assen - bp Balken

Darp - bp Bovenboer

Hoogeveen - bp Zuid-Oost  

 

Groningen

Groningen - bp Paddepoel

Midwolde - bp Het Groene Land  

 

Friesland

Drachten - bp Zuiderhogeweg

Heerenveen - bp Business Park

Leeuwarden - bp Huizum