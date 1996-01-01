Informatie over webbezoek en cookies

We gebruiken cookies om informatie over de prestaties van onze website te verzamelen en analyseren, en om de website te laten functioneren. Cookies stellen ons en onze partners ook in staat om relevante advertenties te tonen wanneer je onze website en websites van derden, inclusief sociale netwerken, bezoekt. Je kunt ervoor kiezen om alle cookies toe te staan door op ‘Alles toestaan’ te klikken of deze afzonderlijk te beheren door op ‘Cookievoorkeuren beheren’ te klikken, waar je ook meer informatie vindt.

Beheer cookievoorkeuren
Skip to main content
  1. Home
  2. Producten en services
  3. Promoties
  4. Spaarkaarten

Spaarkaarten

Spaarkaart: 6e koffie gratis

Ben jij een echte koffieliefhebber? Dat treft! Met de koffiespaarkaart van AH to go bij bp krijg je de 6e koffie gratis. Bij aankoop van iedere kop koffie, thee of warme choco krijg je een stempel. Kaart vol? Geniet dan van je gratis kopje koffie!

Check hier de dichtstbijzijnde AH to go

Spaarkaart: 6e broodje gratis

Geniet je wel vaker van één van de broodjes van AH to go bakery bij bp? Spaar dan voor het 6e broodje gratis! Met de broodjesspaarkaart van AH to go bakery café bij bp ontvang je jouw 6e broodje gratis. Bij aankoop van iedere broodje krijg je een stempel – ook als je jouw broodje in een lunchdeal koopt. Kaart vol? Geniet dan van je gratis broodje!

Check hier de dichtstbijzijnde AH to go