Net zero, je hebt er als ondernemer misschien wel eens van gehoord. Om klimaatverandering zo snel en efficiënt mogelijk te bestrijden, staan er in het Klimaatakkoord van Parijs maatregelen om in de eerste helft van deze eeuw wereldwijd naar zogenaamde net zero-uitstoot te gaan. Dit gaat om een balans tussen geproduceerde emissies en emissies die uit de atmosfeer worden gehaald.

Vergelijk het met een bad waarbij je de kraan laat lopen. Als je geen water weg laat vloeien, zal het bad vroeg of laat overstromen, wat uiteraard niet de bedoeling is. Bij een net zero-aanpak breng je en houd je het waterpeil op het juiste niveau door evenveel water weg te laten lopen als je erbij laat stromen. Je compenseert dus schadelijke emissies met positieve, emissieverlagende maatregelen.

Om voor 2050 een net zero-bedrijf te worden en de wereld te helpen om volledig net zero te leven, heeft BP een actieplan met tien doelen opgesteld. Deze zijn in het kort:

Intern gericht:

1. BP zal in 2050 of eerder volledig net zero opereren

2. In 2050 of eerder zal BP net zero binnen haar olie- en gasproductie bereiken

3. BP zal de CO2 - intensiteit van alle producten die zij verkoopt met 50% verlagen in 2050 of eerder

4. BP zal in 2050 of eerder de methaan-intensiteit van al haar operationele activiteiten met 50% verlagen

5. BP zal proportioneel meer investeren in andere activiteiten dan olie en gas

Extern gericht:

6. BP zal zich actief inzetten voor beleid dat net zero bevordert

7. BP zal al haar medewerkers aansporen om ambassadeurs van net zero te worden

8. BP zal relaties met brancheverenigingen herdefiniëren op het gebied van klimaatbeleid

9. BP wil binnen de industrie leidend zijn als het aankomt op transparante berichtgeving

10. BP zal een speciaal team opstellen om bedrijven, steden of landen wereldwijd aan schone energie te helpen

Meer weten over de net zero ambities van BP? Kijk dan hier.