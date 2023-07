Sollicitatieprocedure

Vanaf de ontvangst van jouw sollicitatie tot de afsluiting van de procedure stap voor stap.

Wij komen graag zoveel mogelijk te weten over jouw toegevoegde waarde voor onze tankstations. En jij krijgt zoveel mogelijk informatie over ons, zodat je aan het eind van de procedure een helder beeld hebt van wat je kunt verwachten van de werkzaamheden op een tankstation en van ons als werkgever.

Let op het eerste contact is al snel, op werkdagen binnen 24 uur na het versturen van je sollicitatie. Wij zullen op werkdagen, maandag tot en met vrijdag, tussen 9.00 uur en 18.00 uur telefonisch contact met je opnemen.

Concreet bestaat onze procedure uit twee gesprekken:

Het eerste gesprek is een telefonisch interview, waarin we de voor ons belangrijke functiecriteria en voor jou interessante informatie zoals salaris, contracturen en werktijden zullen bespreken. In dit gesprek proberen we er gezamenlijk achter te komen of de functie waar je op hebt gesolliciteerd ook de functie is die jij ambieert. Ook verwachten wij dat jij de kwaliteiten en flexibiliteit in huis hebt om de functie een goede invulling te kunnen geven. De laatste stap is een tweede gesprek op het bp tankstation met het management van het desbetreffende tankstation. Indien dit gesprek voor zowel jou als het management positief is verlopen, worden jouw gegevens doorgestuurd naar onze afdeling People & Culture (voorheen HR) op het Support Office in Rotterdam Europoort.



De afdeling P&C verzorgt het opmaken van een arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst en informatie over arbeidsvoorwaarden worden per e-mail naar je toegestuurd. In de deze e-mail vind je alle relevante documenten die leuk en handig zijn om te weten. Zo vind je informatie over de collectieve zorgverzekering, sporten met korting, wat te doen bij verzuim, korting op leuke uitjes, hoe verzorg ik mijn waardeoverdracht pensioen, ik heb een probleem of klacht, wat nu?, etc. Separaat ontvang je per e-mail een link voor de aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag. De VOG wordt aangevraagd in de gemeente waar je woonachtig bent. De kosten voor de aanvraag worden door ons vergoed dus goed het bonnetje bewaren.

Actomat heeft toegang tot het Waarschuwingsregister. Wat betekent dit? Onze onderneming voert een actief beleid om fraude binnen het bedrijf te voorkomen. Het Waarschuwingsregister is een onderdeel hiervan. Dit betekent dat de onderneming adequaat omgaat met fraudegevallen. Bij fraude volgt te allen tijde ontslag en aangifte bij de politie.



Voor meer informatie: www.stichtingfad.nl