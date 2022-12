Op onderstaande locaties in Nederland zijn we op zoek naar Verkoopmedewerkers en Foodmedewerkers. In het overzicht zijn de locaties per provincie beschreven. Zoek je een bijbaan, een tijdelijke baan, een parttimebaan, een vakantiebaan of zelfs een fulltimebaan? Laat het ons weten. De mogelijkheden om te solliciteren vind je onderaan deze pagina.

Ben je op zoek naar een management positie op één van onze tankstations, stuur dan een e-mail naar recruitmentactomat@bp.com



Drenthe

bp Bovenboer, langs A32 bij Darp / Nijeveen

bp de Panjerd, langs de A28 bij Veeningen

bp Smalhorst, langs de A28 bij Beilen

bp Zeyerveen, langs de A28 bij Ter Aard

Friesland

bp de Horne, langs de A7 bij Haskerhorne

Gelderland

bp Bornheim, langs de A28 bij Wezep

bp de Hucht, langs de A1 bij Ugchelen / Apeldoorn

bp Ijsselallee, aan de Ijsselallee in Zwolle

bp Lingehorst, langs de A2 bij Beesd

bp de Poel, langs de A30 bij Ede

Limburg

bp de Geusselt, aan de Dr. Schaepmanstraat in Maastricht

bp Reijnen Velden, langs de A67 bij Venlo

bp Spik, langs de A73 bij Roermond

Noord-Brabant

bp de Gagel, langs de A50 bij Schaijk

bp ’t Hazennest, aan de Burgemeester Bechtweg in Tilburg

bp Hespelaar, langs de A59 bij Den Hout

bp Keizershof, langs de A17 bij Klundert

bp Kempenbaan I, aan de Kempenbaan in Tilburg

bp Mastpolder, langs de A58 bij Rucphen

bp Oirschot, aan de Kempenweg in Oirschot

Noord-Holland

bp Coentunnel, langs de A8 bij Oostzaan

bp Hoofddorp, aan de Kruisweg in Hoofddorp

bp Kadoelen, aan de IJdoornlaan in Landsmeer

bp de Kooi, langs de A9 bij Alkmaar

bp Kruisoord, langs de A7 bij Noord-Beemster

bp Middelsloot, langs de A7 bij Middenbeemster

bp Nieuwe Hemweg, aan de Nieuwe Hemweg in Amsterdam

bp Oude Haagseweg, aan de Oude Haagseweg in Amsterdam

bp Sloterplas, aan de Bugemeester Rendorpstrat in Amsterdam

Overijssel

bp de Bolder, langs de A1 bij Holten

bp Koerhuis, aan de Zutphensweg in Deventer

Utrecht

bp Galgenwaard, aan het Heculesplein in Utrecht

bp de Ijssel, langs de A2 bij Nieuwegein

bp de Kroon, langs de A27 bij Nieuwegein

bp Lunetten, aan de Lunettenbaan in Utrecht

bp Voordaan, langs de A27 bij Maartensdijk

Zuid-Holland

bp Capelseweg, aan de Capelseweg in Rotterdam

bp Dubbeldam, aan de Provincialeweg in Dordrecht

bp Elsgeest, langs de A44 bij Oegstgeest

bp Hellevoetsluis, aan de Nijverheidsweg in Hellevoetsluis

bp Kerk en Zanen, aan de Leidse Schouw in Alphen aan den Rijn

bp Laan der Verenigde Naties, aan de Laan der Verenigde Naties in Dordrecht

bp Maassluis, langs de A20 bij Vlaardingen

bp Ridderkerk, langs de A15 bij Ridderkerk

bp Sandelingen, langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht

bp de Vink, langs de A20 bij Nieuwerkerk aan den IJssel

bp Wateringen, aan de Wippolderlaan in Wateringen

bp Ypenburg, aan de Van Hoornwijk in Rijswijk

bp de Zweth, aan de Wippolderlaan in Wateringen

Zeeland

bp Vliete, langs de A58 bij Krabbendijke

bp Voetpomp, langs de A58 bij Krabbendijke