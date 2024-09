Een afwisselende baan met fijne collega’s maken wij compleet met een goed pakket arbeidsvoorwaarden.

Medewerkers van onze tankstations bieden wij een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden. Het salaris wordt elke maand op de 23e uitbetaald. Valt de 23e op zaterdag dan betalen we op vrijdag de 22e. Valt de 23e op zondag, dan betalen we op maandag de 24e.

Wat ga je verdienen?

16 t/m 20 jaar: € 13,68 bruto*

Vanaf 21 jaar: € 14,69 bruto*

*Deze uurlonen zijn inclusief vakantiegeld en vakantie-uren. Exclusief nachttoeslag.

Dat is nog niet alles:

Een startbonus van € 1500,- bruto geldend op een aantal locaties. Klik hier voor meer informatie.

Korting op broodjes en drankjes

Na je proeftijd krijg je 50% personeelskorting op alle broodjes en drankjes (tot € 200,- per jaar). Lekker!

Vergoeding van je reiskosten

Waar je ook woont: je krijgt € 0,19 netto per kilometer.

25% korting op je sportschoolabonnement

Je krijgt een maandelijks € 10,- korting (ongeveer 25%) op je sportschoolabonnement.

Tot 50% korting op dagjes uit

Via Wegnahetwerk.nl krijg je tot wel 50% korting op dagjes uit. Denk aan welness, film, theater, musea, pretparken en dierentuinen. Ook elektronica en sportartikelen koop je hier met hele hoge kortingen.

Neem een vriend mee: € 500,-

Neem jij een vriend of bekende mee die wordt aangenomen, dan krijg jij zomaar even € 500,- bruto. Makkelijk verdiend!

Headspace app

Get some Headspace. Headspace is de mindfullnes app die je helpt op het werk en thuis door meditatie, slaapoefeningen en veel meer. En het goede nieuws is, deze app is gratis beschikbaar voor jou.

Extra werken

Werk je meer uren dan afgesproken, dan kun je deze uren opsparen als tijd voor tijd óf de volgende maand laten uitbetalen.

Er is meer:

Vakantiedagen

Je krijgt 20 wettelijke vakantiedagen en 5 bovenwettelijke vakantiedagen (op basis van een 40-urige werkweek).

Jaarlijkse bonus en salarisverhoging

Je komt in aanmerking voor een jaarlijkse bonus en salarisverhoging naast de gebruikelijke cao verhoging. De hoogte van zowel de bonus als de salarisverhoging zijn gekoppeld aan je beoordelingsscore.

Op een feestdag werken is kassa

Werk je op een feestdag dan betalen wij 125% + 100% in tijd voor tijd over jouw gewerkte uren, dit betekent maar liefst 225%.

Handig en noodzakelijk voor later

Vanaf 18 jaar melden wij je aan bij het pensioenfonds, elk jaar word je middels een UPO (Uniform Pensioenoverzicht) geïnformeerd over het door jou opgebouwd pensioen.

Verzekeringen, voor als je het echt goed geregeld wilt hebben

We kennen ook nog een collectieve ongevallen- en ziektekostenverzerking en een kortingsregeling op diverse verzekeringen, zoals een autoverzekering, inboedel, etc.

Onze arbeidsvoorwaarden worden niet alleen bepaald in en door de cao voor tankstations en wasbedrijven. Alle aanvullende voorwaarden en extraatjes staan beschreven in onze Personeelsgids en worden afgestemd met onze Ondernemingsraad. Onder de leden van de Ondernemingsraad zijn (Assistent)Managers, Verkoopmedewerkers en Foodmedewerkers, een goede afspiegeling van het personeelsbestand.