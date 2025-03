Praca w biurze

Co oferujemy? Pracownikom firmy bp oferujemy bogaty pakiet wynagrodzeń, składający się z płacy zasadniczej, premii rocznej , nagród uznaniowych oraz szerokiego wachlarza benefitów. Należą do nich: uczestnictwo w planie emerytalnym, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie do obiadów pracowniczych, system kafeteryjny (pracownik sam decyduje czy jest zainteresowany kartą Multisport, biletami do kina czy innymi benefitami), zniżki na paliwo, dodatkowe dni wolne od pracy, szeroki wachlarz szkoleń i kursów wewnętrznych oraz udział w programie zakupu akcji pracowniczych. Osoby pracujące w biurze w Krakowie lub w Warszawie mają również nieograniczony dostęp do najlepszej kawy, takiej jak w Wild Bean Cafe!