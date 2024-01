Praca na stacjach

BP jest jedną z największych firm energetycznych świata, dostarczającą klientom paliwa do celów transportowych i energii do produkcji ciepła oraz światła.



Firma bp jest obecna w Polsce od blisko 30 lat i znajduje się wśród 25 najlepszych pracodawców, jest wiceliderem na polskim rynku z marką Aral i Castrol. Działa też w spółce JV Lotos - Air bp. Pod marką bp działa prawie 570 stacji (w tym blisko 50 przy autostradach i drogach ekspresowych) i całodobowe sklepy.



Firma bp zatrudnia ponad 5000 pracowników i kolejne 5000 poprzez stacje partnerskie w Polsce. Zainwestowała ponad 5,5 miliarda złotych w Polsce i wpłaciła ponad 15 miliardów złotych do budżetu państwa w podatkach: VAT, akcyzie i opłacie paliwowej.

Nasza oferta pozapaliwowa nieustannie dostosowywana jest do potrzeb zmieniającego się społeczeństwa. Zmianą, która rozpoczęła się w 2020 roku dla bp było ogłoszenie nowej globalnej strategii firmy: ograniczenia emisji netto do zera do 2050 lub wcześniej. Firma ogłosiła strategię przekształcenia się bp z międzynarodowej spółki naftowej skoncentrowanej na wydobyciu zasobów naturalnych w zintegrowaną spółkę energetyczną, której głównym celem będzie dostarczanie Klientom rozwiązań w zakresie energii.

Ważną częścią strategii firmy są inwestycje w projekty społeczne. Wspiera akcję Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej, Szlachetną Paczkę i Akademię Przyszłości Stowarzyszenia WIOSNA, Pola Nadziei – Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum Św. Łazarza, TOPR, Stowarzyszenie SIEMACHA, a PAH i R2 jeżdżą na paliwie bp. Firma bp znajduje się wśród czołowych firm w rankingu 500 największych przedsiębiorstw w Polsce i jest wiceliderem w branży paliwowej rynku polskiego.