Brud, niczym ukryty wróg, może czaić się w silniku Twojego samochodu.
Zwykłe paliwa*mogą pozostawiać po sobie brud, który z biegiem czasu może się nawarstwiać na istotnych elementach silnika i prowadzić do:
• utraty mocy silnika
• wzrostu zużycia paliwa
• zaburzeń w płynności jazdy oraz pracy silnika
• konieczności dokonywania napraw istotnych elementów silnika, takich jak wtryskiwacze paliwa
Nagromadzony w silniku brud może prowadzić do tworzenia się kolejnych zanieczyszczeń – to błędne koło.
Benzyny bezołowiowe BP z technologią ACTIVE to nasze najlepsze jak dotąd paliwa usuwające brud, opracowane z myślą o silnikach z zapłonem iskrowym. Zaczynają działać już od pierwszego tankowania, pomagając usunąć z silnika zanieczyszczenia, które mogły pozostawić w nim zwykłe paliwa* i zapobiegając ich ponownemu gromadzeniu się. Przy regularnym stosowaniu, benzyny bezołowiowe BP z technologią ACTIVE sprzyjają płynniejszej i wydajniejszej pracy silnika oraz pomagają ograniczyć ryzyko wystąpienia awarii, pozwalając tym samym uniknąć nieplanowanych napraw.
*Paliwa bez dodatków, spełniające jedynie podstawową Polską Normę PN-EN.
Benzyna bezołowiowa BP Ultimate 98 z technologią ACTIVE to, jak dotąd, nasza najlepsza benzyna, na której możesz przejechać nawet do 44 kilometrów więcej na jednym baku, w porównaniu do zwykłej benzyny (95-oktanowej benzyny, bez dodatków, spełniającej podstawową Polską normę PN-EN).
Nasza komunikacja jest oparta na średnim zasięgu samochodu 650 km na jednym baku. Testy zużycia paliwa były prowadzone na różnych samochodach. Korzyści występują po pewnym czasie i mogą różnić się od wyników osiąganych w praktyce, w zależności od rodzaju pojazdu oraz jego stanu, stylu jazdy oraz innych czynników.
Wybieraj benzynę bezołowiową BP Ultimate 98 przy każdym tankowaniu aby pomóc zwiększyć i zachować wydajność silnika i utrzymać go w dobrej kondycji.
Wszystkie nasze paliwa posiadają teraz technologię ACTIVE – to nazwa, którą określamy naszą wyjątkową mieszankę zawierającą specjalne składniki opracowane i przetestowane przez naszych inżynierów w celu potwierdzenia ich zaawansowanej i wyjątkowo efektywnej skuteczności w usuwaniu zanieczyszczeń.
Oznacza to, że nasza benzyna bezołowiowa 95 usuwa z silnika zanieczyszczenia, które mogą pozostawiać zwykłe paliwa*. Przy regularnym stosowaniu benzyna bezołowiowa 95 BP z technologią ACTIVE pomaga:
* Paliwa bez dodatków spełniające jedynie podstawową Polską Normę PN-EN.
Paliwa BP z technologią ACTIVE są naprawdę przełomowe.Technologie silników rozwijają się w szybkim tempie i wymagają stosowania coraz bardziej zaawansowanych paliw. Dlatego naszym priorytetem jest zrozumienie tych zmian i ich wyprzedzanie, aby mieć pewność, że receptury naszych paliw spełniają zarówno potrzeby najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie silników, jak i starszych modeli.
Paliwa BP z technologią ACTIVE są wyjątkowe. W ciągu pięciu lat spędziliśmy ponad 50 tys. godzin – to ekwiwalent ponad 1,6 mln przejechanych kilometrów – na doskonaleniu i testowaniu zalet jedynej w swoim rodzaju mieszanki starannie wyselekcjonowanych i dobranych składników, które wchodzą w skład paliw z technologią ACTIVE.
Benzyna bezołowiowa BP Ultimate 98 z technologią ACTIVE to, jak dotąd, nasza najlepsza benzyna, na której możesz przejechać nawet do 44 kilometrów więcej na jednym baku, w porównaniu do zwykłej benzyny (95-oktanowej benzyny, bez dodatków, spełniającej podstawową Polską normę PN-EN).
Nasza komunikacja jest oparta na średnim zasięgu samochodu 650 km na jednym baku. Testy zużycia paliwa były prowadzone na różnych samochodach. Korzyści występują po pewnym czasie i mogą różnić się od wyników osiąganych w praktyce, w zależności od rodzaju pojazdu oraz jego stanu, stylu jazdy oraz innych czynników.