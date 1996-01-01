Strona www.bp.pl wykorzystuje pliki cookies

Benzyny bezołowiowe BP z technologią ACTIVE

Poznaj podróże bez przykrych niespodzianek!

Poznaj paliwa BP Ultimate, z którymi możesz przejechać nawet do 56 km więcej na jednym baku*

Brud, niczym ukryty wróg, może czaić się w silniku Twojego samochodu.

Zwykłe paliwa*mogą pozostawiać po sobie brud, który z biegiem czasu może się nawarstwiać na istotnych elementach silnika i prowadzić do:

• utraty mocy silnika
• wzrostu zużycia paliwa
• zaburzeń w płynności jazdy oraz pracy silnika
• konieczności dokonywania napraw istotnych elementów silnika, takich jak wtryskiwacze paliwa

Nagromadzony w silniku brud może prowadzić do tworzenia się kolejnych zanieczyszczeń – to błędne koło.

Benzyny bezołowiowe BP z technologią ACTIVE to nasze najlepsze jak dotąd paliwa usuwające brud, opracowane z myślą o silnikach z zapłonem iskrowym. Zaczynają działać już od pierwszego tankowania, pomagając usunąć z silnika zanieczyszczenia, które mogły pozostawić w nim zwykłe paliwa* i zapobiegając ich ponownemu gromadzeniu się. Przy regularnym stosowaniu, benzyny bezołowiowe BP z technologią ACTIVE sprzyjają płynniejszej i wydajniejszej pracy silnika oraz pomagają ograniczyć ryzyko wystąpienia awarii, pozwalając tym samym uniknąć nieplanowanych napraw.

*Paliwa bez dodatków, spełniające jedynie podstawową Polską Normę PN-EN.

Benzyny bezołowiowe BP zawierają miliony cząsteczek usuwających brud, opracowanych tak, aby chronić silnik Twojego samochodu przed różnego rodzaju zanieczyszczeniami.

Innowacyjna formuła BP zwalcza brud na dwa inteligentne sposoby:

1) Cząsteczki ACTIVE przywierają do zanieczyszczeń, odciągając je od istotnych elementów silnika.

2) Cząsteczki ACTIVE przylegają do czystych metalowych powierzchni silnika, tworząc warstwę ochronną, zapobiegającą ponownemu odkładaniu się zanieczyszczeń

Przy regularnym stosowaniu wszystkie paliwa BP z technologią ACTIVE tworzą na istotnych elementach silnika barierę ochronną, która nie dopuszcza do gromadzenia się zanieczyszczeń, zapobiega ich ponownemu osadzaniu się i umożliwia silnikowi działanie zgodne z zamierzeniem producenta.

Benzyna bezołowiowa BP Ultimate 98 z technologią ACTIVE to, jak dotąd, nasza najlepsza benzyna, na której możesz przejechać nawet do 44 kilometrów więcej na jednym baku, w porównaniu do zwykłej benzyny (95-oktanowej benzyny, bez dodatków, spełniającej podstawową Polską normę PN-EN). 

 

Nasza komunikacja jest oparta na średnim zasięgu samochodu  650 km na jednym baku. Testy zużycia paliwa były prowadzone na różnych samochodach. Korzyści  występują po pewnym czasie i mogą różnić się od wyników osiąganych w praktyce, w zależności od rodzaju pojazdu oraz jego stanu, stylu jazdy oraz innych czynników.

 

Wybieraj benzynę bezołowiową BP Ultimate 98 przy każdym tankowaniu aby pomóc zwiększyć i zachować wydajność silnika i utrzymać go w dobrej kondycji.

Wszystkie nasze paliwa posiadają teraz technologię ACTIVE – to nazwa, którą określamy naszą wyjątkową mieszankę zawierającą specjalne składniki opracowane i przetestowane przez naszych inżynierów w celu potwierdzenia ich zaawansowanej i wyjątkowo efektywnej skuteczności w usuwaniu zanieczyszczeń.

Oznacza to, że nasza benzyna bezołowiowa 95 usuwa z silnika zanieczyszczenia, które mogą pozostawiać zwykłe paliwa*. Przy regularnym stosowaniu benzyna bezołowiowa 95 BP z technologią ACTIVE pomaga:

  • przywrócić wydajność silnika
  • przejechać więcej kilometrów na jednym baku
  • zapewnić płynną jazdę
  • uniknąć ryzyka związanego z koniecznością nieplanowanych napraw

* Paliwa bez dodatków spełniające jedynie podstawową Polską Normę PN-EN.

Paliwa BP z technologią ACTIVE są naprawdę przełomowe.Technologie silników rozwijają się w szybkim tempie i wymagają stosowania coraz bardziej zaawansowanych paliw. Dlatego naszym priorytetem jest zrozumienie tych zmian i ich wyprzedzanie, aby mieć pewność, że receptury naszych paliw spełniają zarówno potrzeby najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie silników, jak i starszych modeli.

 

Paliwa BP z technologią ACTIVE są wyjątkowe. W ciągu pięciu lat spędziliśmy ponad 50 tys. godzin – to ekwiwalent ponad 1,6 mln przejechanych kilometrów – na doskonaleniu i testowaniu zalet jedynej w swoim rodzaju mieszanki starannie wyselekcjonowanych i dobranych składników, które wchodzą w skład paliw z technologią ACTIVE.

 

