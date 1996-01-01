Benzyny bezołowiowe BP z technologią ACTIVE

Benzyna bezołowiowa BP Ultimate 98 z technologią ACTIVE to, jak dotąd, nasza najlepsza benzyna, na której możesz przejechać nawet do 44 kilometrów więcej na jednym baku, w porównaniu do zwykłej benzyny (95-oktanowej benzyny, bez dodatków, spełniającej podstawową Polską normę PN-EN).

Nasza komunikacja jest oparta na średnim zasięgu samochodu 650 km na jednym baku. Testy zużycia paliwa były prowadzone na różnych samochodach. Korzyści występują po pewnym czasie i mogą różnić się od wyników osiąganych w praktyce, w zależności od rodzaju pojazdu oraz jego stanu, stylu jazdy oraz innych czynników.

Wybieraj benzynę bezołowiową BP Ultimate 98 przy każdym tankowaniu aby pomóc zwiększyć i zachować wydajność silnika i utrzymać go w dobrej kondycji.

