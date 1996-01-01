Paliwa BP Diesel z technologią ACTIVE

Paliwa BP z technologią ACTIVE są naprawdę przełomowe. Technologie silników rozwijają się w szybkim tempie i wymagają stosowania coraz bardziej zaawansowanych paliw. Dlatego naszym priorytetem jest zrozumienie tych zmian i ich wyprzedzanie, aby mieć pewność, że nowe receptury naszych paliw spełniają zarówno potrzeby najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie silników, jak i starszych modeli.

Paliwa BP z technologią ACTIVE są wyjątkowe. W ciągu ostatnich pięciu lat spędziliśmy ponad 50 tys. godzin – to ekwiwalent ponad 1,6 mln przejechanych kilometrów – na doskonaleniu i testowaniu zalet jedynej w swoim rodzaju mieszanki starannie wyselekcjonowanych i dobranych składników, które wchodzą w skład paliw z technologią ACTIVE.

Paliwo BP Ultimate Diesel z technologią ACTIVE to nasz najlepszy jak dotąd olej napędowy, na którym możesz przejechać nawet do 56 kilometrów więcej na jednym baku, w porównaniu do zwykłego oleju napędowego (olej napędowy, bez dodatków, spełniający podstawową polską normę PN-EN).

Nasza komunikacja jest oparta na średnim zasięgu samochodu 850 km na jednym baku. Testy zużycia paliwa były prowadzone na różnych samochodach. Korzyści występują po pewnym czasie i mogą różnić się od wyników osiąganych w praktyce, w zależności od rodzaju pojazdu oraz jego stanu, stylu jazdy oraz innych czynników.

