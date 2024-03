Sieć stacji paliw w Europie



ROUTEX to międzynarodowa sieć partnerska, utworzona, m.in. przez: Aral, bp, Circle K, Eni i OMV, dostępna dla użytkowników karty bp + Aral. Dzięki temu zyskasz dostęp dla Twojej floty do 24 000 stacji w 32 krajach Europy, dogodnie zlokalizowanych przy autostradach i innych głównych trasach. Zadbaj o wygodę kierowców dzięki parkingom przystosowanym do ciężarówek, a także bezpiecznym i wygodnym płatnościom bezgotówkowym z użyciem karty flotowej.

Skorzystaj też z naszej współpracy z siecią Total, która zapewnia dodatkowe 4000 lokalizacji w Belgii, Francji, Niemczech, Luksemburgu, Holandii i Polsce.