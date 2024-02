Ogranicz emisję CO 2

Przeciwdziałaj zmianom klimatycznym z bp Target Neutral. To program non-profit, dzięki któremu ograniczysz, zastąpisz i zneutralizujesz emisję CO 2 . Dzięki oprogramowaniu, które analizuje emisje, szkoleniom online, podnoszącym umiejętności kierowców i automatycznemu kompensowaniu niektórych emisji, podejmiesz konkretne działania na rzecz środowiska. Ponadto wykażesz się odpowiedzialnością społeczną, co wpłynie pozytywnie na wizerunek Twojej firmy.