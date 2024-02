Sieć punktów ładowania w Europie



Korzystając z naszej oferty, zyskujesz dostęp stale rosnącej sieci blisko 5 tysięcy partnerskich punktów ładowania w Polsce i ponad 500 tysięcy w Europie (bp, bp pulse i sieci partnerskie).

Już dzisiaj niemal 60% naszych stacji oferuje szybkie (od 23 do 150 kW) i ultraszybkie (powyżej 150 kW) ładowanie, a do 2030 r. spodziewamy się, że liczba ta wzrośnie aż do 90%. Zaledwie 15 minut ładowania o mocy 150 kW może zapewnić zasięg do 160 km (w zależności od modelu pojazdu, rozmiaru akumulatora i warunków pogodowych).