O Cartão de Frota BP oferece-lhe 3 níveis de serviço:



Escolha a oferta de reembolso de IVA mais adequada para a sua frota:

Reembolso normal - O cliente paga as faturas com IVA incluído em todas as transações

Se a sua empresa incorre em gastos no estrangeiro sujeitos a IVA não Português, pode solicitar a devolução do referido imposto.

Com o serviço de Reembolso normal do IVA, as faturas recebidas pela ATS são tramitadas em nome da autoridade fiscal correspondente. Uma vez que a ATS recebe a devolução do IVA pela autoridade correspondente, reembolsa o IVA ao cliente, deduzindo a comissão acordada.



Vantagens: Todas as faturas da BP correspondentes às transações com cartão BP fora do território Português, são geridas directamente entre a BP e a ATS. As restantes faturas são enviadas por cada cliente à ATS. A ATS fica responsável por todos os trâmites burocráticos necessários, comprovação de documentos, envio de documentos às entidades pertinentes. Tudo feito por uma equipa experiente, com garantias de qualidade e reconhecimento na matéria.

Reembolso rápido

O cliente paga as faturas com IVA incluído em todas as transações. Com este serviço, o IVA é reembolsado em 15 dias após a apresentação das faturas.



Assim que a ATS recebe a devolução do IVA pela autoridade correspondente, esta reembolsa o cliente, deduzindo a comissão acordada de todas as faturas no dia 25 do mesmo mês (sempre que receção da fatura se fizer antes do dia 15.)



Vantagens: Todas as faturas da BP correspondentes a transações com cartão BP fora do território Português, são geridas directamente entre a BP e a ATS. As restantes faturas são enviadas por cada cliente à ATS. A ATS fica responsável por todos os trâmites burocráticos necessários, comprovação de documentos, envio de documentos às entidades pertinentes. Tudo feito por uma equipa experiente com garantias de qualidade e reconhecimento na matéria.

Faturação Líquida – O cliente não paga IVA das faturas da BP



Com este serviço o cliente não paga IVA das faturas da BP. As restantes faturas são enviadas directamente pelo cliente a ATS, que fará a gestão para a devolução do IVA.



Vantagens: Todas as faturas da BP correspondentes a transações com o cartão BP fora do território Português sao pagas sem IVA. As restantes faturas são enviadas por cada cliente à ATS que por sua vez procederá à devolução do IVA. Maior liquidez ao não pagar o IVA das faturas da BP. A ATS fica responsável por todos os trâmites burocráticos necessários, comprovação de documentos, envio de documentos às entidades pertinentes. Tudo feito por uma equipa de experiente com garantias de qualidade e reconhecimento na matéria.

Reembolso de Imposto Especial



O Cliente paga os impostos especiais antecipadamente em todas as transações de combustível.



As faturas da BP e as faturas de combustível de terceiros são geridas pela ATS para o reembolso de impostos especiais na Bélgica, França, Espanha, Itália, Hungria e Eslovenia.

O envio das faturas a ATS é feito directamente por cada cliente e as autoridades aduaneiras reembolsam os impostos especiais directamente ao cliente.