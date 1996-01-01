A nossa oferta atende às necessidades dos seus condutores e torna a sua vida na estrada mais confortável.
Garantimos que os condutores possam desfrutar de um bom descanso, com instalações confortáveis e bem cuidadas e com comida e bebida de qualidade. Além disso, oferecemos regularmente promoções de pequeno-almoço e almoço* nas bp Shop.
Muitos dos nossos postos estão abertos 24 horas por dia, 7 dias por semana, e os seus condutores poderão pagar o combustível e outros serviços do posto para os quais estão autorizados, sem necessidade de utilizar dinheiro.
Com o programa Premier Plus, os seus condutores beneficiam de incentivos sem custos adicionais para si, acumulando pontos que podem ser trocados por produtos, brindes e descontos em marcas de topo.
A nossa bp Shop oferece um menu variado e de qualidade para qualquer hora do dia. Temos uma vasta gama de produtos que satisfaz todos os gostos. O café para pausa ideal, uma refeição ligeira, ou mesmo um doce para a viagem.
Além disso, esteja atento pois pode tirar partido de bastantes promoções sazonais.
Ao concebermos as nossas estações de serviço e o espaço que as rodeia, temos em conta as necessidades dos motoristas das empresas.
As coberturas mais altas e as bombas de alto débito permitem um abastecimento rápido e cómodo de combustível e AdBlue, disponível na bomba em muitas estações de serviço.
Até os parques de estacionamento são concebidos a pensar nas empresas, pois são zonas de descanso bem iluminadas que proporcionam um ambiente tranquilo e seguro.
Os seus veículos são a melhor montra da sua frota. É por isso que trabalhamos com os líderes de mercado Washtec e Istobal, e temos 421 estações de serviço com lavagens de automóveis, 410 com lavagens a jato e 55 com lavagens de camiões.